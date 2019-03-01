Çin'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kuzey Kore'nin Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımların kalkmasının Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecinin önemli bir parçası olduğu yönünde hemfikir olduğunu belirterek, bunun tutunulacak ortak faktör olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, iki ülkenin Vietnam zirvesi sonrasında diyaloğu sürdürme noktasında olumlu dileklerini ifade etmesine ilişkin, "Bunu memnuniyetle karşıladığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Lu Kang, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kalkması konusunda iki ülkede hala farklılıklar olduğunu ancak bu konunun Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecinin önemli bir parçası olduğu yönünde hemfikir olduklarını kaydetti. Lu, "Yaptırımların kalkması düşüncesi iki tarafın tutunması gereken ortak faktör olmalı." diye konuştu.

Sözcü Lu, ayrıca, tüm tarafları bu konuya yapıcı bir tutumla bakmaya ve Yarımada'nın sorununu kapsamlı şekilde çözmek için ortaklaşa çaba harcamaya çağırdı.