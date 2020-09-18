Çin’den ABD’li Yetkilinin Tayvan Ziyaretine “Tatbikatla” Yanıt

Çin, Amerikalı üst düzey bir diplomatın Tayvan’ı ziyareti sırasında Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik büyüme, enerji ve çevreden sorumlu müsteşarı Keith Krach’ın ziyareti, Pekin’in sert tepkisini çekti.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler şu anda en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. İki taraf, ticaretten askeri ve güvenlik konularına ve Corona virüsü salgınına kadar uzanan bir dizi alanda ihtilaf içerisinde.

Üç günlük ziyaret için dün Taipei’ye varan Krach, son 40 yılda Tayvan’ı ziyaret eden en üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi oldu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkilinin ziyaretine nasıl bir yanıt verecekleri sorusuna cevaben, Pekin’in “Tayvan Boğazı yakınında gerçek muharebe tatbikatı düzenlediğini” söyledi.

Ren, “Bu, Tayvan Boğazı’ndaki mevcut duruma yanıt olarak Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için atılmış meşru ve gerekli bir adım” diye konuştu.