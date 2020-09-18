Çin’den ABD’li Yetkilinin Tayvan Ziyaretine “Tatbikatla” Yanıt

Çin, Amerikalı üst düzey bir diplomatın Tayvan’ı ziyareti sırasında Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik büyüme, enerji ve çevreden sorumlu müsteşarı Keith Krach’ın ziyareti, Pekin’in sert tepkisini çekti.
ABD ve Çin arasındaki ilişkiler şu anda en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. İki taraf, ticaretten askeri ve güvenlik konularına ve Corona virüsü salgınına kadar uzanan bir dizi alanda ihtilaf içerisinde.
Üç günlük ziyaret için dün Taipei’ye varan Krach, son 40 yılda Tayvan’ı ziyaret eden en üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi oldu.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkilinin ziyaretine nasıl bir yanıt verecekleri sorusuna cevaben, Pekin’in “Tayvan Boğazı yakınında gerçek muharebe tatbikatı düzenlediğini” söyledi.
Ren, “Bu, Tayvan Boğazı’ndaki mevcut duruma yanıt olarak Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için atılmış meşru ve gerekli bir adım” diye konuştu.
Pekin, 1949’da kendisinden ayrılan Tayvan’ı hala kendi toprağı olarak görüyor.
Çinli sözcü, ABD’yi Tayvan üzerinde “sık sık sorun yaratmakla” suçlayarak, bu konunun “tamamen Çin’in iç işleriyle alakalı olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceklerini” vurguladı.
Taipei, bombardıman ve savaş uçakları dahil 18 Çin uçağının Cuma günü Tayvan’ın güneybatısında Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiğini ve Tayvan Boğazı’nı ortadan bölen çizgiyi aştığını belirterek, Tayvan ordusunun da “savaş uçakları havalandırdığını ve faaliyetleri gözetlemek üzere hava savunma füze sistemi konuşlandırdığını” kaydetti.
Açıklamada, “Umarız karşı taraf itidalle hareket eden ve gerilimi tırmandırmaz” ifadesi kullanıldı.
ABD, Krach’ın, Temmuz ayında 97 yaşında hayatını kaybeden eski Tayvan lideri Lee Teng-hui için Cumartesi günü düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Tayvan’ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.
Krach, Cuma günü Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ayrıca ziyareti sırasında Tayvan lideri Tsai Ing-wen tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak.
Çin’in askeri tatbikatı bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya soruldu. Pompeo, “Bir anma törenine heyet gönderdik ve Çinliler öyle görünüyor ki askeri tehditle yanıt verdi. Bu kadar diyeceğim” ifadesini kullandı.