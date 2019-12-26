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  4. Çin'den ABD’nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki

Çin'den ABD’nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien: - "Çin ordusu, buna (yasaya) kesinlikle karşı çıkıyor" - "Herhangi bir ülkenin Tayvan ile herhangi bir şekilde askeri ilişki kurmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir zaman Tayvan'ı Çin'den herhangi bir şekilde ayırmasına izin vermeyeceğiz"

PEKİN (AA) - Çin Savunma Bakanlığı, Çin’in iç işlerine açıkça müdahale olduğunu savunduğu ABD 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’na tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkenti Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ilgili yetki yasasının soğuk savaş mantalitesi barındırdığını söyledi.

Yasada, "Çin ordusu tehdidinin" abartıldığını kaydeden Vu, ABD yönetiminin, Tayvan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne müdahale ettiğini belirterek "Çin ordusu, buna (yasaya) kesinlikle karşı çıkıyor." dedi.

Sözcü Vu, Tayvan’ın Çin’in iç işleri ve ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak "Herhangi bir ülkenin Tayvan ile herhangi bir şekilde askeri ilişki kurmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir zaman Tayvan’ı Çin’den herhangi bir şekilde ayırmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

ABD’nin Çin’in kalkınmasını engelleyen girişimlerinin başarılı olamayacağının altını çizen Vu, "Nihayetinde kaldırdığı taş kendi ayağını ezecek." ifadelerini kullandı.

Vu, ABD’yi soğuk savaş mantalitesini terk etmeye ve ilgili yasanın Çin’i olumsuz etkileyen maddelerini uygulamamaya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, ülke tarihindeki en yüksek savunma bütçesini (738 milyar dolar) hayata geçirmiş, söz konusu yasayla ABD’nin 6. askeri hizmeti kuvveti olarak Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulmuştu.

Yasa, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

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