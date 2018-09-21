Çin’den ABD’nin askeri yaptırımına tepki

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çin'in Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve Rus savaş uçağı alımına yaptırım kararı getirmesine tepki göstererek, bu karardan dönülmesi çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Washington yönetiminin Çin’in Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi ve Rus savaş uçağı tedarikine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin bahsi geçen mantıksız yönteminden güçlü şekilde öfke duyduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

ABD’nin yaptırım kararının uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Sözcü Gıng, bu kararın iki ülke, iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Gıng, "ABD’ye güçlü şekilde hatasını düzeltmeye ve sözde yaptırımları iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ABD tarafı bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Rusya’dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4’üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtilen karar departman üyelerinin ABD’ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Söz konusu karar ile ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.

