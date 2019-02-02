HABER

Çin'den ABD'nin INF'den çekilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin INF'den çekilmesi) Bundan üzüntü duyuyoruz" - "Çin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve Rusya'yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden "üzüntü duyduklarını" açıklayarak, ABD ve Rusya'yı "ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini ilişkin "Çin tarafı bundan üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın uluslarası barış ile küresel stratejik denge ve istikrarı koruduğunu dile getiren Gıng, şunları kaydetti:

"Çin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve Rusya’yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor."

- Çin INF'nin çok taraflı hale getirilmesine karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, INF'nin çok taraflı hale getirilmesinin bazı siyasi, askeri ve hukuki meseleleri içerdiğini savunarak, "Çin tarafı anlaşmanın çok taraflı hale getirilmesine karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gıng, diğer yandan mevcut anlaşmanın korunması ve uygulanmasının yenisinin yapılmasından daha fazla aciliyet arz ettiğini savundu.

- Dün duyurulmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri törenAskere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Sinop’ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestilerSinop’ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Rusya

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.