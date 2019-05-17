HABER

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Çin, ABD'nin İran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. İran'ın mevcut durumunu ve endişelerini anlıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor" - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: - "İran bir savaş istemiyor. İran, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sürmesini, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası taşımacılık kanalı statüsünü sürdürmesini görmeyi umuyor"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran’ın nükleer anlaşmasının korunması gerektiğini belirterek, "Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, başkent Pekin’de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Vang görüşmede, Çin ve İran’ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu, mevcut uluslararası ve bölgesel şartların hızla evrildiği zamanda iki ülkenin koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. İran’ın mevcut durumunu ve endişelerini anlıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor." ifadelerini kullanan Vang, Çin’in sıkı şekilde İran’ın nükleer anlaşması, Birleşmiş Milletler’in otoritesi ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruduğunu bildirdi.

Vang ayrıca, mevcut zarar verici faktörleri ortadan kaldırma ve İran nükleer anlaşmasının uygulanmasında çaba harcamak için Tahran yönetimiyle birlikte çalışmayı umduklarını belirterek, İran nükleer anlaşması çevresinde dönen tartışmaların esasında çok taraflılık ve tek taraflılık arasında bir mücadele olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de mevcut İran’ın nükleer meselesinde gerilimin sorumlusunun Tahran yönetimi olmadığını savunarak, ülkesinin nükleer anlaşmadan çıkma niyetinin olmadığını vurguladı.

"İran bir savaş istemiyor. İran, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sürmesi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası taşımacılık kanalı statüsünü sürdürmesini görmeyi umuyor." ifadelerini kullanan Zarif, Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili çıkarları ile çok taraflılığı korumak için çaba harcamaya hazır olduklarını kaydetti.

Zarif, ayrıca Çin’i kapsamlı ortağı olarak gördüklerini vurgulayarak, Kuşak ve Yol çerçevesinde Pekin hükümetiyle pragmatik iş birliğini güçlendirmek istediklerini aktardı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ataşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandıAtaşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandı
Gevaş’ta çığın düşme anı kameradaGevaş’ta çığın düşme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin İRAN

En Çok Okunan Haberler

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.