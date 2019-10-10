Çin'den ABD'nin vize yasağına tepki

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin vizelerini erteleyerek, iptal ederek veya vize vermeyerek Çinli bilim adamlarına, girişimcilere ve öğrencilere eziyet ettiğini belirterek bunun, Çin ile ABD arasında toplumsal alışverişi engellediğini, ilgili Çinli personelin çıkarlarını, yasal haklarını ve güvenliğini ihlal ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini açıklamıştı.

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına devam ettiğini belirten Pompeo, "Bu sebeple Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık Müslüman gruplara uygulanan şiddet ve tutuklamalardan sorumlu olduğunu düşündüğümüz Çin hükümeti ve Komünist Parti mensuplarına vize kısıtlaması getirdik." ifadesini kullanmıştı.