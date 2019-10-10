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Çin'den ABD'nin vize yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin vizelerini erteleyerek, iptal ederek veya vize vermeyerek Çinli bilim adamlarına, girişimcilere ve öğrencilere eziyet ettiğini söyledi

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin vizelerini erteleyerek, iptal ederek veya vize vermeyerek Çinli bilim adamlarına, girişimcilere ve öğrencilere eziyet ettiğini belirterek bunun, Çin ile ABD arasında toplumsal alışverişi engellediğini, ilgili Çinli personelin çıkarlarını, yasal haklarını ve güvenliğini ihlal ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini açıklamıştı.

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına devam ettiğini belirten Pompeo, "Bu sebeple Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık Müslüman gruplara uygulanan şiddet ve tutuklamalardan sorumlu olduğunu düşündüğümüz Çin hükümeti ve Komünist Parti mensuplarına vize kısıtlaması getirdik." ifadesini kullanmıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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ABD çin Vize kısıtlaması

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