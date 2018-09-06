Çin'den ABD'ye 200 milyar dolarlık tepki

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolarında Çin menşeili ürüne yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama konusunda ısrarcı olması durumunda karşı önlemler alacaklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'deki basın toplantısında, ABD'nin hareketlerini yakından takip ettilerini belirterek, Washington yönetiminin 200 milyar dolar tutarında Çin malına yüzde 25 gümrük tarifesi getirme söylemlerinde ısrarcı olması durumunda bu ülkenin eylemlerine göre karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Gao, "ABD itirazlara rağmen Çin'e karşı herhangi yeni gümrük tarifesi uygularsa biz de gerekli karşı hamle yapmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ilave vergilerin getireceği her türlü etkiyi yakından takip edeceklerini dile getiren Gao, Çin’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin vergiler nedeniyle oluşan zorlukları aşmasına yardım etme kabiliyetlerinin olduğuna dikkati çekti.

Gao, ayrıca ticaret savaşının hiçbir problemi çözmeyeceğini ve çözümlerin eşit şartlara dayalı müzakereler yoluyla bulunabileceğini vurgulayarak, ABD ile bu konuda iletişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.