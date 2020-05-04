Çin’den ABD’ye Animasyon Filmiyle Tepki

ABD: Bu bir toplama kampı.

Videoda maskeli Çin, gittikçe hastalanan ve serum bağlanan ABD’nin uyarıları dikkate almamaktaki ısrarcılığının tutarlı olduğunu söylüyor. Çin’in önce Dünya Sağlık Örgütü’nü olağandışı zatürre vakalarıyla ilgili uyarmasının ardından, ABD’yle arasındaki diyalog şu şekilde gelişiyor:

Lego benzeri figürlerin kullanıldığı bir dakika 46 saniyelik videoda, Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi toprak askerlerden biri olarak gösterilen Çin, Özgürlük Heykeli figürü ABD’ye dert anlatmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Corona virüsünün kaynağının Wuhan'daki bir laboratuvar olduğu iddialarıyla tırmanan gerilime Çin’den videolu yanıt geldi. ‘‘Bir zamanlar bir virüs varmış’’ isimli kısa animasyonda Çin, ABD’yi alaya aldı.

ABD: Virüs tehlikeli değil ancak milyonlarca Çinli virüs tehlikeli olmamasına rağmen öldü. Kendimizle çelişsek de biz haklıyız.

ABD: Yanlış veri paylaştınız. Neden bizi uyarmadınız?

ABD: Her şeyi gizli tuttunuz.

ABD: Bakın Çin ne kadar da geri kalmış.

ABD: Ne kadar da barbarca.

Çin: Vay canına! Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?

ABD: Doğru olan bu. Yalan söylediniz. Üç ay boyunca hiçbir şey yapmadık. Dünya Sağlık Örgütü, Çin ile hemfikir olduğu için de WHO'ya mali katkıyı kesiyoruz.

Çin: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?

ABD: Kendimizle çelişsek de biz hep haklıyız.

Çin: Siz Amerikalılar’ın en sevdiğim yanı da bu: Tutarlılığınız.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın resmi Youtube hesabında yayınlanan video 1 milyondan fazla defa görüntülendi ve Çinli diplomatlarca da Twitter’da paylaşıldı. Ancak hem Youtube hem Twitter, Çin’de yasaklı.

Oyuncak firması Lego ise animasyon filmiyle ilgisinin olmadığını açıkladı.

​ABD Dışişleri Bakanı Mikee Pompeo, son olarak ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Corona virüsünün bir Çin laboratuvarından çıktığına dair önemli oranda kanıt olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Donald Trump da 1 Mayıs'ta, virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin delilleri gördüğünü, ancak ayrıntı paylaşamayacağını açıklamıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise Perşembe günü yayınladığı raporda virüsün insan tarafından üretilmediği konusunda bilim çevrelerinde geniş bir uzlaşı ortamı olduğu sonucuna varmıştı.

