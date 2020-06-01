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Çin'den ABD'ye Dünya Sağlık Örgütü Eleştirisi

01.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Çin yönetimi Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çıkma kararını eleştirdi. Çin, Amerika’nın son dönemde uluslararsı örgütlerden çıkma durumunu bir bağımlılık haline getirdiğini iddia etti

Çin'den ABD'ye Dünya Sağlık Örgütü Eleştirisi

Çin yönetimi Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çıkma kararını eleştirdi. Çin, Amerika’nın son dönemde uluslararsı örgütlerden çıkma durumunu bir bağımlılık haline getirdiğini iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basin brifingi sırasında yaptığı açıklamada “Amerika örgütlerden çıkma ve anlaşmaları boşa çıkarma konusunda bağımlı hale geldi” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, gerekli reformları yapmamakla ve Çin’in kuklası olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’nden, Amerika’nın çekildiğini söylemişti.

Trump, Corona virüsü salgını konusunda uzunca bir süredir Dünya Sağlık Örgütü’nü, Çin merkezli hareket etmek ve onların verdiği yanlış bilgileri yaymakla suçluyordu.

Başkan Trump ilk olarak Amerika’nın, Dünya Sağlık Örgütü’ne verdiği mali desteği kesme kararı almış daha sonra örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a yazdığı mektupla uyarılarda bulunmuş ve ABD’nin beklediği reformların yapılması için süre vermişti.

Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çekilme kararının hemen öncesindeyse Çin yönetimi, Corona virüsle mücadele kapsamında örgüte, 2 milyar dolarlık kaynak aktarma sözü verdi.

Avrupa Birliği de ABD’nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Amerika Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve UNESCO üyeliklerinden çekilirken küresel ısınma konusunda 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve İran’la varılan nükleer anlaşmadan da çekildi.

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