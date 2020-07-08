Çin'den ABD'ye Eleştiri WHO'ya Destek

Başkan Donald Trump, WHO’nun Corona virüsü pandemisi sürecini idaresini sert eleştirmiş, WHO’yu Çin’in etkisine boyun eğmekle suçlamıştı. Trump Beyaz Saray’daki bir açıklamasında, Çinli yetkililerin WHO’ya rapor verme sorumluluklarını “görmezden geldiklerini” ve kuruluşu salgınla ilgili halkı yanlış yönlendirmeye zorladığını savunmuştu.

WHO’nun küresel boyutta kamu sağlığının güvenliği alanında “en yetkili ve en profesyonel uluslararası kuruluş” olduğunu belirten Zhao, ABD’nin ayrılma kararının, “uluslararası camiada pandemiye karşı verilen çabalara zarar vereceği, özellikle de uluslararası desteğe acil ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, ABD’nin WHO’dan çıkma kararını, “Amerika’nın gruplardan ayrılarak ve anlaşmaları bozarak tek taraflılık peşinde olmasının bir başka göstergesi” olarak niteledi.

Trump yönetiminin WHO’dan çekilme kararı, ABD’de Demokratlar başta olmak üzere sağlık yetkilileri ve yönetimi eleştiren çevrelerden tepki aldı. Eski Başkan Yardımcısı ve 2020 yılı başkanlık seçimlerinde de Trump’ın rakibi olması öngörülen Joe Biden da seçimleri kazanması halinde bu kararı geri çevirme vaadinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika yılda yaklaşık 500 milyon dolarla Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla katkıda bulunan ülke.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tüzüğünde üye ülkelerin çekilme sürecine ilişkin maddeler yer almıyor. Ancak Amerika’nın örgüte üye olmasının ardından 1948 yılında Kongre örgütten hangi koşullarda çekilebileceğini belirleyen ortak bir karar kabul etmişti. Buna göre üye ülkelerin çekilme niyetini örgüte bir yıl önce bildirmesi ve çekilmeden önce de örgüte yapılan ödemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle çekilme sürecinin 6 Temmuz 2021’e kadar devam edeceği, o sırada da çekilme kararından geri adım atılmasının mümkün olduğu yorumları yapılıyor.

