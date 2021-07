Çin’den ABD’ye ‘‘Hayali Düşman’’ Suçlaması

Dünyanın iki büyük ekonomik gücü ABD ve Çin arasındaki ilişkiler kötüleşirken ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Pazar günü yüz yüze temaslarda bulunmak için Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentine gitti.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, 4 saat süren görüşmelerden henüz somut bir sonuç alınmadığını ve ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasında olası bir zirvenin de henüz konuşulmadığını bildirdi.

Pazartesi günkü görüşmeler başlamadan kısa süre önce Çin basını Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng’in yorumlarına yer verdi.

Xie’nin ‘‘ABD, Çin’i hayali düşman ilan ederek ‘ulusal amaç’ hissini yeniden canlandırmaya çalışıyor’’ sözlerine ve ABD’nin hükümeti ve toplumu Çin’i baskılamak için seferber ettiği iddiasına yer verildi.

Xie, ‘‘ABD, bunu, Çin’in kalkınması baskı altına alınınca iç ve dış sorunları çözülecekmiş ve Amerika yeniden güç kazanacak, hegemonyası devam edecekmiş gibi görüyor’’ dedi.

‘‘Sherman Şincan, Hong Kong gibi kaygıları dile getirdi’’

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkililer Sherman’ın görüşmede Çin’in Hong Kong, Şincan, Tibet ve siber saldırı eylemlerinden duyduğu kaygıyı dile getirdiğini kaydetti. Çin’in küresel kaygı nedeni olan iklim ve Afganistan konularına ise ikili boyutta değinmesini beklemediklerini söyledi.

Sherman eyalet yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de görüşerek Çin’in Dünya Sağlık Örgütü’yle (WHO) işbirliği konusunda isteksiz olduğu iddialarını gündeme getirdi. WHO Corona virüsünün kaynağı konusundaki incelemesinin ikinci aşamasını yürütürken Çin WHO yetkilileriyle işbirliği yapmamakla ve yabancı basının ülkeye girişini engellemekle suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Sherman’ın ABD’nin kamuoyu önünde de açıkça dile getirdiği ve ABD ile müttefiklerinin değerleriyle çıkarlarına aykırı, uluslararası hukuk temelli düzeni tehdit eden bir dizi eylemle ilgili kaygılarını özel görüşmelerde gündeme getirdiği bildirildi.

Üst düzey bir yetkiliyse görüşmelerin ABD ve Çin’in anlaşamadıkları konuları tartışmaları ve birbirlerinin konumunu anlamaları için önemli olduğunu kaydetti.

Üst düzey Amerikalı yetkili ‘‘Anlaşmaya varmak ve belli sonuçlar edinmek bugünkü görüşmelerin amacı değildi’’ diye konuştu.

Sherman’ın Çin ziyareti Japonya, Güney Kore ve Moğolistan’ı içeren bir programa gecikmeli olarak eklenmişti.

Cumartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD’nin ilişkilerde üstün bir rol üstlenmesini kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Bundan bir gün önce de Çin, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve bazı Amerikalı yetkililere yaptırımlar açıklamıştı.

Pekin ve Washington arasındaki ilişkiler eski başkan Donald Trump döneminde hızla kötüye gitmişti. Biden yönetimi de her iki partiden destek görerek Çin’e baskı yapmayı sürdürüyor.

Biden yönetimi döneminde Çinli yetkililerle ilk diplomatik görüşme Mart ayında Alaska eyaletinin en büyük kenti Anchorage’da yapılmıştı. Bu toplantıda taraflar birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltmişti.

Pazartesi günkü görüşme yoğun Corona virüsü önlemleri altında başkent Pekin dışında yapıldı. Yabancı basın görüşmenin olduğu alana alınmadı.