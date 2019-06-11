Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, Hong Kong’un Çin’in iç meselesi olduğunu, ABD’nin Hong Kong’in işlerine karışmamasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, bugün Pekin’de yaptığı günlük açıklamasında Hong Kong’un meselelerinin Çin’in iç meselesi olduğunu, ABD’nin Çin’in içişlerine müdahale etmekten kaçınmasını istedi. ABD, dün yaptığı açıklamada Hong Kong’da, kaçak bulunanların sınır dışı edilmesi ile bir kanun değişikliği teklifinden büyük kaygı duyduğunu, bu kanunun, zanlıların Çin ana kıtasına gönderilmesinin yolunu açacağını ve Hong Kong’un özel statüsünü değiştireceğini söylemişti. Hong kong’da kaçakların sınır dışı edilmesi konusundaki kanun teklifini protesto etmek son birkaç gün içinde ülkede büyük gösteriler olmuştu. Kanunun kabul edilmesi halinde Çin kaçakları Hong Kong’dan çıkarabilecek. Çin Dışişleri Bakanı Sözüsü Geng Shuang basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD’nin dikkatli olmasını, Hong Kong ve Çin’in içişlerine herhangi bir şekilde karışmayı durdurmasını istiyoruz” dedi.

Hong Kong’da kaçakların sınır dışı edilmesi kanununa karşı gösteriler

China Morning Post gazetesi, Hong Kong’da Pazar günü, kaçakların sınır dışı edilmesi kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerine 1 milyondan faza kişinin katıldığını yazarken, Hong Kong polisi gösteriye katılan kişilerin sayısını 300 bin olarak verdi.

Hong Kong’un Valisi Carrie Lam dün yaptığı açıklamada adaletin sağlanması için kaçakların sınır dışı edilmesi yönünde kanun değişikliğine gidilmesinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Kaçakların sınır dışı edilmesi kanunun hem Hong Kong’da hem de dışarıda büyük tepkilere yol açmış ve şehirde büyük protesto gösterileri yapılmıştı. Hong Kong Valisi benzer gösterilere teşebbüs edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Lam, “Okullara, anne babalara, kuruluşlara ve işyerlerine, firmalara ve sendikalara bu radikal faaliyetleri savunuyorlarsa bunu ciddi olarak düşünmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

Kaçakların sınır dışı edilmesi konusundaki kanun teklifi çarşamba günü 70 kişilik şehir meclisinde ele alınacak. Meclisin çoğunluğunu Çin yanlısı temsilcilerden oluştuğu kaydedildi.

Çin, özerkliğinin, hürriyetlerinin ve bağımsız adalet sisteminin korunması şartıyla “bir ülke iki sistem” formülüyle idare edilen Hong Kong’u 1997 yılında Çin’e teslim etmişti.

ABD’nin 1992’de, Hong Kong’un Çin’den ayrı bir egemenliği olmayan ancak özel bir statüsü olan bir bölge olarak tanıyan bir kanun çıkarmıştı.

