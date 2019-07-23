PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarına karşı yapılan gösterilere yönelik ABD'nin toplanma ve ifade özgürlüğü çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut gelişmelerin ifade ve toplanma özgürlüğüyle ilgisi olmadığını, radikal yasa dışı şiddet eylemleri sorunu olduğunu belirten Hua, bu eylemlerin doğrudan Hong Kong hukuk sistemini ihlal ettiğini ve Tek Ülke-İki Sistem'in temel sınırlarına da ciddi şekilde meydan okuduğunu söyledi.

Pekin hükümetinin, Hong Kong yerel hükümetinin idaresini, polisin yasa dışı şiddet eylemlerini cezalandırmasını ve Hong Kong'un toplumsal istikrarını korumasını desteklediğini vurgulayan Hua, "Çin, kesinlikle herhangi bir yabancı gücün Hong Kong'a müdahale etmesine müsamaha göstermeyecek, herhangi bir yabancı gücün Hong Kong’u karıştırmasına izin vermeyecek." şeklinde konuştu.