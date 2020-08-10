Çin’den ABD’ye Hong Kong’la İlgili Misilleme

Amerika’nın Cuma günü açıkladığı, Başkan Donald Trump’ın kararıyla yürürlüğe koyulan yaptırım Hong Kong’daki özerk yönetimin lideri Carrie Lam ile kentin hem eski hem de görevde olan emniyet amirlerini de kapsıyor. Bu yaptırımlar kapsamında hedefteki kişilerin ABD’deki varlıklarının dondurulması ve Amerikalılar’ın bu kişilerle ticaret yapmasının engellenmesi öngörülüyor.

İki ülke arasındaki gerginlik son dönemde özellikle ticari uzlaşmazlıklar, Çin’in Corona virüsü salgını sürecinde ABD tarafından şeffaf olmamakla eleştirilmesi ve Hong Kong’da süregelen siyasi çalkantılar nedeniyle tırmanmaya devam ediyor.

Günlük basın toplantısında, “ABD’nin yanlış davranışına karşılık olarak, Çin de Hong Kong ile ilgili konularda olumsuz yaklaşım sergileyen kişilere yaptırım uygulama kararı aldı” diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, söz konusu yaptırımların ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermedi.

Pekin’den Pazartesi günü yapılan açıklamada aralarında Kongre üyelerinin de olduğu 11 ABD vatandaşına yaptırım getirildiği belirtildi. Senatörler Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley ve Pat Toomey ile Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith yaptırımlara dahil edilen yetkililer arasında.

Çin’in misilleme yaptırımlarına dahil edilen Amerikalı Kongre üyeleri, Pekin’in Hong Kong’da yürürlüğe koyduğu tartışmalı iç güvenlik yasasına karşı tepkilerini sıkça gündeme getiriyor.

Çin geçen ay da Amerika’nın Pekin yönetiminin Müslüman Uygurlar’a yönelik baskısına tepki olarak devreye soktuğu yaptırımlara karşılıkyine Cruz, Rubio ve Smith’in de dahil olduğu bazı Amerikalı yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Pekin’in son yaptırımlarında, merkezi Amerika’da bulunan beş sivil toplum kuruluşunun yöneticileri de yer alıyor. Bunlar, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü (International Republican Institute), Uluslararası İlişkiler Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute for International Affairs), Demokrasi için Ulusal Fon (National Endowment for Democracy) ve Özgürlük Evi (Freedom House).

Bu kurumlar, Hong Kong’la ilgili görüşleri nedeniyle Aralık ayında da Çin’in yaptırımlarının hedefi olmuştu.

