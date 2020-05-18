Çin’den ABD’ye: “Huawei Konusunda Tüm Önlemleri Alacağız”

Çin’in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak amacıyla gereken bütün önlemleri alacağı kaydedildi.

“ABD sözde ulusal güvenliği bahane ederek devlet gücünü kullanmakta ve ihracat denetim tedbirlerini devamlı surette başka ülkelerin belirli şirketlerini baskılamak ve kontrol altına almak amacıyla kullanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Pazar günü Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve adı verilmeyen bir sözcüye dayandırılan açıklamada, yeni kısıtlamaların küresel endüstrinin ve tedarik zincirinin güvenliğini de tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada ABD’nin getirdiği son kısıtlamaların devlet gücünün suistimali ve piyasa ilkelerinin ihlali olarak nitelendi.

Çin’in dünya çapındaki ilk teknoloji markası ve cep telefonu ve şebeke ekipmanı üreticisi olma özelliğini taşıyan Huawei Technologies Ltd şirketi, ABD ve Çin arasında Pekin’in teknolojik amaçları konusunda yaşanan gerilimin merkezinde.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross Cuma günü yaptığı açıklamada Washington’un Huawei’yi yurt dışında yarı iletken çip tasarımı ve üretimi amacıyla Amerikan teknolojisini kullanmasına yönelik daha önce uygulanan yaptırımlardan kaçmasını engellemek istediğini söylemişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçiş sürecinde, şu an üretimde olan çipler için şirketlere 120 günlük bir süre tanınacağını açıkladı.

Dünya genelinde yarı iletken madde üreten tesislerde kullanılan çip tasarımı ve imalat ekipmanı çoğunlukla ABD yapımı. Bu nedenle yeni düzenleme Hauwei’ye ve akıllı telefonların yanı sıra kablosuz baz istasyonlarında kullanılan çipleri tasarlayan onunla bağlantılı HiSilicon adlı şirkete satış yapan yabancı imalatçıları kapsıyor.

Pekin’in yapmış olduğu açıklamaya Washington’un nasıl bir karşılık vereceği net değil. Ancak taraflar ABD’nin fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı ve Çin’in devlet kontrolundaki ekonomisinde şirketlerin adil olmayan şekilde işlem yapmaları konusundaki suçlamaları yüzünden derin görüş ayrılığı yaşıyor.

Kanada Huawei’in kurucusunun kızı ve aynı zamanda şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) olan Meng Wanzhou’yu 2018 yılı Aralık ayında tutuklamış, olay 3 ülke arasında diplomatik gerilime yol açmış, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine de gölge düşürmüştü. Çin de Kanada’nın Meng’i tutuklamasına misilleme olarak, iki Kanada vatandaşını tutuklamıştı.

