Çin’den ABD’ye ‘İlişkileri Düzeltme’ Çağrısı

Çinli yetkililer, Pekin’de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Amerika’nın Çin’e yönelik gümrük vergilerini arttırma kararı ve Tayvan’a desteği nedeniyle zarar gördüklerini söyledi ve ilişkileri yeniden düzeltme çağrısında bulundu. Pompeo, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle görüşmelerinin başında yaptığı açıklamada, Washington’un Çin’in attığı adımlarla ilgili olarak “temel görüş ayrılıklarının” ve “büyük endişelerinin” olduğunu söyledi. Pompeo’nun nazik ancak sert notu ABD-Çin ilişkilerindeki gerilemenin yansımasıydı. Başkan Donald Trump yönetimi, teknoloji politikaları ve Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle Pekin’e tepki gösteriyor. Trump ayrıca Tayvan’a silah satışını onaylamış ve Rusya’dan silah satın alımı gerekçesiyle bir Çin şirketi ve yöneticisine yaptırım getirmişti. Bunların yanında, iki ülke karşılıklı olarak on milyarlarca dolarlık ürüne ek gümrük vergileri getirmişti. Washington Çin’i şirketlerden hırsızlık ya da baskı yoluyla teknolojik bilgiler elde etmekle suçluyor.

Diğer yandan da iki ülke, Kuzey Kore’ye nükleer silahlarını ve uzun menzilli füze programlarını terketmesi için baskı uygulama çabalarında işbirliği yapıyor. Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmesinin ardından Çin’e geçen Pompeo, Wang ve Çin’de üst düzey kabine yetkilisi ve eski dışişleri bakanı Yang Jiechi’yle biraraya geldi. Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore’ye de uğrayan Pompeo, Seul’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore meselesinde “önemli ilerleme” sağlandığını belirtti. Çinli bakan Wang, Pompeo’yu, Kuzey Kore ve diğer konularda işbirliğini engellememek için Pekin’in çıkarlarını “tehdit edici” eylemlere son vermeye çağırdı. Wang, “Amerikan tarafı sürekli olarak Çin’le ticari gerilimleri tırmandırırken, Tayvan konusunda da Çin’in kilit çıkarlarına zarar verici adımlar attı” dedi. Yang da, ayrıntılara girmeden Çin’in Washington’ın attığı adımlardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Pompeo’ya ilişkilerin “zorluklarla yüz yüze olduğu” mesajını verdi. Yang, Washington ve Pekin’in “doğru seçimleri yapması gerektiğini” vurguladı.