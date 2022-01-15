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Çin'den ABD'ye İran Tepkisi

15.01.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, resmi ziyarette bulunduğu Çin’den ABD’nin İran ambargolarına tepki geldi. Çin, ABD’nin tek taraflı ambargosuna karşı olduğunu bir kez daha yineledi

Çin'den ABD'ye İran Tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın resmi bir ziyarette bulunduğu Çin’den ABD’nin İran ambargolarına tepki geldi. Çin, ABD’nin tek taraflı ambargosuna karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Cuma günü Çin’in Jiangsu bölgesindeki Wuxi şehrinde, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşını kabul etti. İki ülke aslen geçen yıl Mart ayında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını duyurdu ve ekonomik ve siyasi anlamda ilişkileri sıkılaştırma yolundaki hedeflerini ilan etti.

Görüşme kapsamında Çin, İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesine destek verdiğini de yineledi. Ancak Pekin yönetimi, ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi sonrasında İran’a yönelik yaptırımlarını da bir kez daha eleştirdi.

İran gibi bazı alanlarda ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına tabi olan Çin’in İranla imzaladığı 25 yıl süreli işbirliği anlaşması kapsamında iki ülke arasında özellikle enerji, tarım, altyapı, sağlık ve kültür alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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