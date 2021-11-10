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Çin'den ABD'ye İşbirliği Mesajı

10.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden’la yapacağı telekonferans öncesinde ılımlı mesajlar verdi. Jinping, Çin’in ve ABD’yla aradaki farklılıları gidermeye hazır olduğunu ifade etti

Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden’la yapacağı telekonferans öncesinde ılımlı mesajlar verdi. Jinping, Çin’in ve ABD’yla aradaki farklılıları gidermeye hazır olduğunu ifade etti.

Washington’da düzenlenen Çin-ABD ilişkileri konusundaki Ulusal Komite’nin yemeğinde Çin’in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çin Devlet Başkanı Jinping’in mektububu okudu. Mektupta Jinping, Çin’in bölgesel ve küresek konularda ABD’yle işbirliği yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden’la Çin lideri Xi Jinping’in yapacakları sanal zirvenin kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor ancak henüz net bir tarih açıklanmış değil.

Konuyla ilgili ismi açıklanamayan bazı yetkililer söz konusu zirvenin önümüzdeki hafta içerisinde olabileceğini ifade ediyorlar.

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