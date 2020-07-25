Çin’den ABD’ye “Konsolosluğumuza Zorla Girdiler” Suçlaması

Çin, ABD’nin Houston kentindeki konsolosluğuna ABD güvenlik güçlerinin zor kullanarak girdiğini savundu.

Çin’in Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan başkonsolosluğu, Washington ve Pekin arasında yaşanan diplomatik gerilimde kapatılmıştı/ Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı federal güvenlik güçlerinin konsolosluğa uygunsuz bir şekilde girdiğini iddia etti.

“Gereken yanıt verilecek”

Yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Houston’daki Başkonsolosluğu’na zor kullanarak girmesine gereken karşılığın verileceği” belirtildi; Houston’daki konsolosluğun Çin’e ait bir mülk olduğu ve diplomatik antlaşmalar gereği Amerika’nın konsolosluğa girme hakkının bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada başka ayrıntı verilmedi ancak ABD’li federal güvenlik güçlerinin konsolosluğun kapılarını kontrol ettiği ve Cuma günü Çinli diplomatların öğleden sonra saat 4’ten önce ayrılmasının ardından bir çilingirin kapı kilidi üzerinde oynadığı görüldü.

Trump yönetimi, Çinli ajanların Teksas’ta yürütülen tıbbi araştırmaların verilerini çaldığını iddia ederek, Houston’daki konsolosluğun kapatılması talimatını vermişti. Pekin de ABD’nin bu adımına misilleme olarak Çin’in güneybatısındaki Çengdu kentindeki konsolosluğunu kapatması talimatını vermişti.

