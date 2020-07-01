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Çin'den ABD'ye 'Medya Misillemesi'

01.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

Çin yönetimi, AP, UPI, CBS ve NPR gibi Amerikan kuruluşlarından ülke sınırları içindeki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı rapor vermelerini istedi

Çin'den ABD'ye 'Medya Misillemesi'

Çin, sınırları içindeki Amerikan medya kuruluşlarından ülkedeki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı rapor talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Amerikan basın kuruluşları Associated Press, United Press International, CBS ve National Public Radio yetkililerinin, Çin’de çalıştırdıkları personel, mali faaliyetleri ve Çin’deki taşınmaz varlıklarıyla ilgili olarak yedi gün içinde bilgi sunmaları gerektiğini söyledi.

Karar, ABD’nin Çin medya kuruluşlarına karşı aldığı önlemlere misilleme olarak değerlendirildi.

Günlük basın toplantısında konuşan Zhao, “ABD’yi bir an önce adımlarını değiştirmeye, hatasını düzeltmeye ve Çin medyasına yönelik siyasi baskı ve anlamsız kısıtlamasını bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

ABD yönetimi, geçen ay aldığı bir kararla Çin’in dört büyük devlet yayın kuruluşuna, hükümetin yayın organı olarak faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı misyon statüsü verdi. Bu karar, söz konusu yayın kuruluşlarına, personel ve mülkiyetle ilgili ABD’ye bilgi verme sorumluluğu yüklüyor.

Çin de Mart ayında, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post için Çin’de çalışan gazetecileri sınırdışı etti ve Amerika’nın Sesi ile Time dergisinden de Çin’deki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi talep etti.

Çin’in Mart ayında attığı bu adım, Washington’un Amerika’daki Çin yayın organlarında çalışan gazetecilerin sayısına kısıtlama getirmesinden sonra gelmişti.

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