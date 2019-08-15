HABER

Çin’den ABD’ye Misilleme Tehdidi 

15.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

Çin, ticaret ve teknoloji savaşının dozunu arttırması durumunda ABD’yi misilleme yapmakla tehdit etti. Açıklamada Eylül ayındaki ABD ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili bir bilgi de yer almadı

Çin’den ABD’ye Misilleme Tehdidi 

Çin, ticaret ve teknoloji savaşının dozunu arttırması durumunda ABD’yi misilleme yapmakla tehdit etti.

Pekin, “gerekli karşı tedbirleri” alacaklarını tek bir cümlelik açıklamayla iletti ancak bu tedbirleri açıklamadı.

Açıklamada Eylül ayındaki ABD ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili bir bilgi de yer almadı.

İki ülke arasında tırmanan ticaret gerilim, mali piyasalarda küresel ekonominin durgunluk yani resesyona doğru ilerlediği yönündeki endişeleri arttırıyor.

Başkan Donald Trump, 300 milyar dolarlık ithal Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Her ne kadar Eylül ayında uygulanması düşünülen vergiden, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, video oyun konsolları, oyuncaklar, ayakkabı ve giyim ürünlerine getirilecek ek vergiler 15 Aralık’a kadar ertelense de, Çin’den yapılan açıklamada bu konuya değinilmedi.

Ticaret hacmi daralıyor

İki ülke arasındaki ticaret hacminin daralması üreticileri zorluyor ve istihdam rakamlarını etkiliyor. Çin’in ABD’den ithalatı geçen yıla göre yüzde 19 oranında gerilerken, ABD’ye ihracatı da yüzde 6,5 düştü.

Orantısız ticaret dengesi, Çin’in ABD’ye karşı uyguladığı ek gümrük vergilerinden etkilenmeyen çok az ürün grubu kaldığını gösteriyor.

Ancak Çin, ABD şirketlerine uyguladığı “cezayı”, ürünleri gümrükte daha uzun süre tutarak ya da ruhsatlama uygulamalarını geciktirerek sertleştiriyor.

ABD, Çin’in şirketlerin teknolojilerini çalmasından, zorla devrettirmesinden ve ülke endüstrilerine uygunsuz teşvik vermesinden şikayetçi. ABD bunların Çin’e haksız bir çıkar yarattığını savunuyor.

ABD dışında, Japonya, Avrupa ve diğer ülkeler de Çin’in çoğu teknolojik alanda devlet destekli endüstri üretim planının, Çin’in serbest piyasa yükümlülüklerini ihlal ettiğini söylüyor.

Çin'in amacı küresel nüfuzu arttırmak

Çin geçen aylarda, ABD ile olan ticaret fazlasını daraltmak için, ABD’den daha fazla soya fasulyesi ve tarım ürünü satın alma sözü vermişti. Ancak, Çin’in devlet destekli endüstri adımından geri atma niyeti yok. Zira Komünist Parti bu adımı refah ve küresel nüfuz yöntemi olarak görüyor.

Nasıl bir anlaşmanın uygulanacağı tartışmaları, Mayıs ayındaki müzakereleri sonuçsuz bıraktı. Pekin, Başkan Trump gümrük vergilerini kaldırır kaldırmaz, bir anlaşma olabileceğini söylüyor. Washington ise, Çin’in anlaşmaya sadık kalmasını temin etmek için vergi uygulamasının devam etmesini istiyor.

Başkan Trump ve Çin lideri Xi Jinping, Haziran ayında müzakerelerin devam etmesine karar verse de her iki taraf da herhangi bir taviz vermiyor. Geçen ay Şangay’da yeniden başlayan müzakerelerden de yine hiçbir gelişme sinyali gelmedi.

Şu aşamada ABD, yaklaşık 250 milyar Çin ürününe ek yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor.

Pekin de buna karşılık olarak, 110 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi uygulamaya başladı.

Geçen yıl, Çin’in ithal ettiği ABD malları verilerine bakılırsa, geriye ek vergi uygulanmayan 45 milyar dolarlık ürün kalıyor.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybettiKeşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keşmir’de çatışma! 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askeri hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Son dakika! Cebelitarık, el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı

Flaş gelişme! İran gemisi serbest bırakıldı

İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

Uluslararası tanker krizi çözüldü!

Pentagon'dan 'aşamalı' Türkiye açıklaması

Pentagon'dan 'aşamalı' Türkiye açıklaması

Hindistan'da ölü sayısı 282'ye yükseldi

Ülke şokta! Ölü sayısı 282'ye yükseldi

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.