Çin’den ABD’ye Misilleme Tehdidi 

Çin, ticaret ve teknoloji savaşının dozunu arttırması durumunda ABD’yi misilleme yapmakla tehdit etti.

Pekin, “gerekli karşı tedbirleri” alacaklarını tek bir cümlelik açıklamayla iletti ancak bu tedbirleri açıklamadı.

Açıklamada Eylül ayındaki ABD ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili bir bilgi de yer almadı.

İki ülke arasında tırmanan ticaret gerilim, mali piyasalarda küresel ekonominin durgunluk yani resesyona doğru ilerlediği yönündeki endişeleri arttırıyor.

Başkan Donald Trump, 300 milyar dolarlık ithal Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Her ne kadar Eylül ayında uygulanması düşünülen vergiden, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, video oyun konsolları, oyuncaklar, ayakkabı ve giyim ürünlerine getirilecek ek vergiler 15 Aralık’a kadar ertelense de, Çin’den yapılan açıklamada bu konuya değinilmedi.

Ticaret hacmi daralıyor

İki ülke arasındaki ticaret hacminin daralması üreticileri zorluyor ve istihdam rakamlarını etkiliyor. Çin’in ABD’den ithalatı geçen yıla göre yüzde 19 oranında gerilerken, ABD’ye ihracatı da yüzde 6,5 düştü.