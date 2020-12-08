Çin'den ABD’ye Nota

Amerikan yaptırımları, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerika'ya tüm seviyelerde diyaloğu devam ettirmesi çağrısı yapması ve parlamento heyetleri ve diğer gruplar arasında görüş alışverişini teşvik etmesinden hemen sonra devreye girdi.

Amerika, Pazartesi günü, Hong Kong için uygulanan ulusal güvenlik yasasının çıkarılmasında ve geçen ay Hong Kong'da seçimleri kazanan muhalif siyasetçilerin Pekin tarafından saf dışı bırakılmasında oynadıkları rol nedeniyle 14 Çinli yetkiliye mali yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

Çin'in misilleme yapacağı tehdidinde de bulunan Zheng, açıklamasında, "Amerika'nın barbarca eylemleri, Çin halkının Amerika'daki Çin karşıtı güçlere duyduğu öfkeyi yoğunlaştıracaktır. Hong Kong'daki yurttaşlarımız dahil bir milyar 400 milyon Çinli'nin Amerika'nın sinsi maksatlarının tam olarak farkına varmasına ve Çin hükümetinin Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulama kararlılığını güçlendirmesine yol açacaktır" dedi.

Çin'in Hong Kong ve Makau Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Dairesi, Salı günü, Amerikan yaptırımlarını kınayan iki ayrı açıklama yayınladı.

