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Çin'den ABD’ye Nota

08.12.2020 17:58 | Son Güncelleme:
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Çin, ABD’nin Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararı sonrasında Pekin'deki ABD büyükelçi vekiline nota verdi

Çin, Amerika'nın Hong Kong politikaları nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararı sonrasında Pekin'deki ABD büyükelçi vekiline nota verdi ve misilleme yapılacağını kaydetti.

Amerika, Pazartesi günü, Hong Kong için uygulanan ulusal güvenlik yasasının çıkarılmasında ve geçen ay Hong Kong'da seçimleri kazanan muhalif siyasetçilerin Pekin tarafından saf dışı bırakılmasında oynadıkları rol nedeniyle 14 Çinli yetkiliye mali yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

Son uygulamayla birlikte Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 14 başkan yardımcısının tümü Amerikan yaptırımlarına maruz bırakılmış oldu.

Amerikan yaptırımları, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerika'ya tüm seviyelerde diyaloğu devam ettirmesi çağrısı yapması ve parlamento heyetleri ve diğer gruplar arasında görüş alışverişini teşvik etmesinden hemen sonra devreye girdi.

Çin, yaptırımları eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü yayınlanan açıklamada Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zheng Zeguang'ın Pekin'deki Amerikan Büyükelçi Vekili'ne nota vererek "ciddi protesto ve sert kınama" ifadesinde bulunduğu bildirildi.

Çin'in misilleme yapacağı tehdidinde de bulunan Zheng, açıklamasında, "Amerika'nın barbarca eylemleri, Çin halkının Amerika'daki Çin karşıtı güçlere duyduğu öfkeyi yoğunlaştıracaktır. Hong Kong'daki yurttaşlarımız dahil bir milyar 400 milyon Çinli'nin Amerika'nın sinsi maksatlarının tam olarak farkına varmasına ve Çin hükümetinin Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulama kararlılığını güçlendirmesine yol açacaktır" dedi.

Çin'in Hong Kong ve Makau Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Dairesi, Salı günü, Amerikan yaptırımlarını kınayan iki ayrı açıklama yayınladı.

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