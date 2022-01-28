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Çin’den ABD’ye Olimpiyatlara Müdahale Suçlaması

28.01.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil öncelik ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatları'na müdahaleyi bırakması" dedi

Çin’den ABD’ye Olimpiyatlara Müdahale Suçlaması

Çin, ABD'yi Pekin Kış Olimpiyatları'na "müdahale etmekle" suçladı ve buna son verilmesini talep etti.

Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil öncelik ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatları'na müdahaleyi bırakması" dedi.

Wang, "ABD, Çin'e karşı sürekli olarak yanlış sözler ve eylemler ileri sürerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni çatışmalara neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Çin müdahale suçlamasıyla muhtemelen, gelecek hafta başlayacak olan Olimpiyat Oyunları’nın diplomatik boykotuna atıfta bulundu.

Boykot nedeniyle ABD, oyunlara diplomatik heyet göndermeyecek. İngiltere ve Avustralya da benzer boykotlar ilan etti. Diplomatik boykotlar açıklandığında Pekin, Washington'un "sporu siyasallaştırmayı bırakması" gerektiği açıklamasıyla karşılık vermişti.

Boykot, Çin'in kuzeybatısındaki Şincan eyaletinde Müslüman azınlık Uygurlar’a yönelik kötü muamelesini protesto etme amacını taşıyor. Çin, soykırım ve zorla çalıştırma ile suçlanıyor ancak suçlamaları reddediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ise Blinken ve Wang'ın stratejik risk, sağlık güvenliği ve iklim değişikliği konularını görüştüğü kaydedildi; ancak açıklamada olimpiyat oyunlarına atıfta bulunulmadı.

Açıklamada, Blinken'ın "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının yol açtığı küresel güvenlik riskleriyle ekonomik risklerin altını çizdiği, gerilimi azaltmanın ve diplomasinin ileriye dönük doğru yol olduğunu ilettiği" belirtildi.

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