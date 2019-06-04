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Çin'den ABD'ye seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, "ABD'ye seyahat etmeleri halinde gözaltına alınabilecekleri, sorgulanabilecekleri ve güvenlik güçlerinin kötü muamelesine uğrayabilecekleri" yönünde uyardı

PEKİN (AA) - Çin, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına kötü muameleye uğrayabilecekleri uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Çin vatandaşlarının ABD'ye gitmeleri halinde gözaltına alınabilecekleri, sorgulanabilecekleri ve güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kalabilecekleri" belirtildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği ile tüm konsolosluklarına iletilen uyarıda, ABD'deki Çin vatandaşları ve Çinliler tarafından kurulan müesseselerden, güvenlik konusunda teyakkuzda olmaları ve olası girişimlere etkin ve yerinde tepki vermeleri istendi.

Uyarının yıl sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Dün de Çin Kültür Bakanlığı ABD'deki artan silahlı saldırı, soygun ve hırsızlık olaylarını gerekçe göstererek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Çin, ABD'nin vize sınırlamasını arttırmasının ardından ABD'de eğitim alan Çinli öğrencileri, yeni koşullarda ortaya çıkabilecek riskler konusunda uyarmıştı.

İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin karşılıklı arttırılmasıyla patlak veren "ticaret savaşı" ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye uygulanan yaptırımlarla gerilen ilişkiler nedeniyle son dönemde Çinli vatandaşların ABD'ye yaptıkları vize ve göçmenlik başvurularına getirilen kısıtlamaların arttığı görülüyor. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm Dairesinin verilerine göre, ülkeye seyahat eden Çinli vatandaşların sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 2,9 milyona düştü. Söz konusu rakamın 2003 yılından beri ilk defa yıllık bazda azaldığı bildirildi.

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ABD çin seyahat uyarısı

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