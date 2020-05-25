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Çin'den ABD'ye Soğuk Savaş Uyarısı

25.05.2020 13:11 | Son Güncelleme

Çin’den Amerika’ya yönelik yeni soğuk savaş uyarıs geldi. Çin yönetimi Amerika’da bazı siyasi grupların iki ülke ilişkilerini adeta rehin aldığını ve dünyanın en büyük iki ekonomisini yeni bir soğuk savaşa doğru sürüklediklerini öne sürüyor

Çin'den ABD'ye Soğuk Savaş Uyarısı

Çin’den Amerika’ya yönelik yeni soğuk savaş uyarısı geldi. Çin yönetimi Amerika’da bazı siyasi grupların iki ülke ilişkilerini adeta rehin aldığını ve dünyanın en büyük iki ekonomisini yeni bir soğuk savaşa doğru sürüklediklerini öne sürüyor.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi’nde konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Wu “Amerika’da politik bir virüs yayılıyor ve Çin’i kötülemek için her fırsatı kullanıyor” dedi.

Wang Çin’in Amerika’yı değiştirmek gibi bir niyeti olmadığı gibi Amerika’nın da Çin’i değiştirmek ve 1,4 milyar insanın modernizasyona doğru olan yürüyüşünü durdurmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Trump yönetimi son dönemde aralarında ticaret, teknoloji, Corona virüsü salgınının da bulunduğu çok sayıda konuda Çin’le arasında sorunlar yaşıyor ve suçlamalarda bulunuyor. İki ülke arasında hali hazırda ticaret anlaşmaları konusunda tartışmalar sürerken Corona salgınıyla birlikte Amerika Başkanı Donald Trump, virüsün Wuhan’da bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı suçlamasında da bulunuyor.

İki ülke arasındaki son sıcak konu da Hong Kong oldu. Çin’in Hong Kong’un özerk yapısını değiştirmeye yönelik olarak bazı adımlar atması Amerika yönetiminin sert tepkisine neden oluyor.

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