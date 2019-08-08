Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kamu kurumlarının Çin'in önemli teknoloji şirketlerinden ürün alımını askıya alma kararına, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ve kararlılıkla karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kamu kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici yasaklama kararını "adil olmayan ve ayrımcı bir hareket olarak" niteleyerek, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ve kararlılıkla karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ilgili şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını koruması için "meşru silahlarını kullanmalarını destekledikleri" belirtilerek, "Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için tüm gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"ABD'yi soğuk savaş mantalitesini, kazananı olmayan oyun kavramını terk etmeye ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeyi bırakmaya çağırıyoruz." denilen açıklamada, Washington yönetimi, Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmeye yararlı işler yapmaya davet edildi.