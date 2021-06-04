Çin'den ABD'ye Tiananmen tepkisi: Önce insan hakları ihlallerinizle yüzleşin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tiananmen katliamının 32. yılında Çin hükümetini "baskıcı" politikalar izlediği gerekçesiyle eleştirmesine tepki gösterdi.

Washington'u ülkesinin içişlerine karışmakla suçlayan Vang, "ABD önce aynaya bakıp kendi insan hakları ihlalleriyle yüzleşmeli" dedi.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin ordusunun Tiananmen Meydanı'nda göstericileri dağıtmak amacıyla ateş açması sonucu binlerce kişinin yaşamını yitirdiği olayları anarken, "tüm hükümetlerin insan haklarını koruması gerektiğini" söylemişti.

Hong Kong'da ise yetkililer, her yıl göstericilerin Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenleri anmak için toplandığı Victoria Park'ın büyük bölümünü kapattı.

Yetkililer iki yıldır Tiananmen katliamının yıldönümünde anma törenlerinin düzenlemesini yasaklıyor.

Geçtiğimiz yıl binlerce kişi yasağa ragmen parka girmeyi başarmıştı. Ancak bu yıl parka girenler yargılanıp, 12 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Tiananmen Meydanı'nda neler yaşandı?

4 Haziran 1989'da, bundan 32 yıl önce, Çin ordusu başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ateş açarak dağıtmıştı.

Tiananmen Katliamı olarak bilinen olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı hâlâ bilinmiyor.

Çin, Tiananmen'de yaşananları unutturmaya çalışmakla suçlanıyor.

Nitekim ülkede resmi olarak anma törenleri düzenlemesi yasak.

Her yıl 4 Haziran'a doğru Çinli yetkililerin internette konu ile ilgili tüm atıfları algoritmalar aracılığıyla yok ettiği bildiriliyor.

