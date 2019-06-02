Çin'den ABD'ye ticaret müzakerelerinde artan talepler suçlaması

"Bir ticaret savaşı istemiyoruz ancak bir savaştan da korkmuyoruz." ifadesinin yer aldığı raporda, Pekin yönetimi, ticaret anlaşmasının eşit şartlarda karşılıklı çıkarlara uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilim, ilave gümrük tarifeleri ve müzakerelerin ele alındığı raporda, Beyaz Saray, ticaret müzakerelerinde iki tarafın vardığı konsensüse uymamakla suçlandı.

Raporda, "ABD'nin Çin'e karşı provoke ettiği ticari sürtüşme iki ülke ve küresel çıkarlara zarar veriyor", "ABD, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor", "Çin, öteden beri eşitlik, karşılıklı yarar ve samimi ticari müzakereler tutumunu sürdürüyor." değerlendirmesi ön plana çıktı.

PEKİN (AA) - Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçlayarak, iki devletin orta yolda buluşması gerektiğini bildirdi.

Trump yönetiminin, konsensüsü bozmak, kendisiyle çelişmek, samimiyet göstermemek ve Çin’i sorumsuzca eleştirmekle itham edildiği raporda, "Çin hükümeti, öteden beri ticaret savaşı tehditleriyle sürekli gümrük vergileri artırma yöntemlerinin, ticari ve ekonomik sorunları çözmeye faydasının olmadığına inanıyor." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, ABD hükümetinin taleplerinin sürekli arttığı, zorba tavırlar ve baskı araçlarıyla makul olmayan şekilde ısrarla daha fazlasını istediği, durmadan gümrük tarifelerini artırdığı ve anlaşma metnine Çin’in egemenliğine müdahale edecek zorlayıcı talepler yazdığına dikkati çekilerek, bu taleplerin iki taraf arasında zamanla çözülemeyecek ihtilaflara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

"Müzakerelerde bir ülkenin egemenliğine ve onuruna saygı duyulmalı, iki tarafın vardığı anlaşma eşit ve karşılıklı çıkarlara uygun olmalı." değerlendirmesine yer verilen raporda, Çin’in ticaret müzakerelerinde asla teslim olmayacağı vurgulandı.

Raporda "İş birliği Çin-ABD için tek doğru seçenek, kazan-kazan ile ancak daha iyi bir geleceğe ilerlenir. Pekin yönetimi, Çin-ABD ticaret müzakereleri genel anlamda geriye değil, ileriye bakıyor." görüşü aktarılarak, Trump yönetimine orta yolda buluşma, diyalog ve müzakere ile sorunları çözme çağrısında bulunuldu.