PEKİN (AA) - Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 2. Genel Kurulu Sözcüsü Cang Yesui, Çin ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin, iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya ulaşmak için müzakereleri artırması gerektiğini belirtti.

Ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin 2. Genel Kurulu Sözcüsü Cang, başkent Pekin’de yılık meclis toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Çin ve ABD’nin ticaret müzakerelerine ilişkin iki taraftan heyetlerin bir süredir "etkili" müzakereler yürüttüğünü ve iki tarafı ilgilendiren çok sayıda konuda "önemli ilerlemeler" kaydettiğini söyledi.

Cang "Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri doğası itibarıyla karşılıklı kazan kazana dayanır. Bu yüzden iki tarafın müzakereleri artırmasını ve karşılıklı yarara dayalı bir anlaşmaya ulaşmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke liderlerinin geçen aralık ayında görüştüğünü hatırlatan Cang, “En önemli meselenin iki tarafın fikir birliği sağlaması, iş birliğinin geliştirilmesi için farklılıkları kontrol altına alması ve ikili ilişkilerin gelişmesini temin etmesi olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.