Çin'den ABD'ye Uygur tepkisi: Sonuçlarına katlanacak

Bolton: Trump Sincan'daki kampları destekledi

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton tarafından yazılan, ancak henüz yayınlanmayan bir kitap ise ABD Başkanı'nın Çin'de Uygurların tutulduğu tartışmalı kamplarla ilgili geçmişte farklı bir görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.

Haftaya Salı günü piyasaya sürülmesi beklenen, "The Room Where It Happened" adlı kitapta, ABD Başkanı'nın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Haziran 2019'da kapalı kapılar ardından yaptığı bir görüşmede Kasım 2020'deki seçimleri kazanabilmesi için destek istediği ve Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının inşasına devam edilmesi yönünde teşvikte bulunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın söz konusu kitaptaki iddialara yanıtıysa gecikmedi. Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, Bolton için "yalancı" tabirini kullandı. ABD Başkanı, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada ise eski ulusal güvenlik danışmanını, kitabında çok gizli bilgilere yer vererek kanunları çiğnemekle suçladı.

ABD hükümeti kitabın basımının durdurulması için dün mahkemeye başvurmuştu.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,TY

