Çin'den ABD'ye Uygur tepkisi: Sonuçlarına katlanacak

Çin, "ABD sonuçlarına katlanacak" açıklamasında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkları hedef alan baskı politikalarından sorumlu Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Söz konusu tasarı, bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasını ve ABD'ye girişlerinin yasaklanmasını öngörüyor. Tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığından bölgedeki insan hakları ihlalleri konusunda bir raporhazırlaması da talep ediliyor.

"Uygur İnsan Hakları Yasası" adlı yasaya ilişkin tasarı, 15 Mayıs'ta ABD Senatosu'ndan, 27 Mayıs'ta da Temsilciler Meclisi'nden hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların büyük desteğiyle geçmişti.

Çin'den tepki

Trump'ın yasa tasarısını onaylamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin'in bu adıma "tereddütsüz karşılık vereceği ve ABD'nin de bunun tüm sonuçlarına katlanacağı" belirtildi.

Onaylanan yasa tasarısının, "Çin'in iç meselelerine küstahça müdahale ettiğini" bildiren Dışişleri Bakanlığı, ABD'den "derhal hatalarını düzeltmesini" istedi. Açıklamada, "Bu sözde yasa, Sincan'daki insan hakları durumunu kasten karalamakta ve Çin'in bu bölgedeki politikasına art niyetle saldırmaktadır" denildi.