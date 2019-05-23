Çin’den ABD’ye ‘Yanlışınızı Düzeltin’ Çağrısı 

İngiliz çip tasarımcısı ARM de ABD’nin tedarik ablukasına uymak için dün Huawei ile ilişiğini kestiğini bildirmişti. Bu da Huawei’in gelecekte üreteceği akıllı telefonlar için yeni çipler yapma kapasitesini sakatlayacak adımlardan biri. Zira şirket, telefonlarının işlemcilerini tasarlamak için ARM’in planlarını kullanıyor.

Japon teknoloji devi Panasonic, Perşembe günü Huawei’le iş yapmayı keseceğini açıklayan firmalar arasına katıldı. Panasonic, dünyanın ikinci büyük akıllı telefon satıcısı ve en büyük telekom donanımı üreticisi konumundaki Huawei’ye, bazı elektronik parçaların nakliyatını durdurduğunu bildirdi.

Washington’un Huawei’e karşı attığı adımlar küresel tedarik zincirine zarar veriyor ve teknoloji hisselerinin düşmesine neden oluyor. Yatırımcılar teknoloji alanında bir soğuk savaşın yaşanmasından endişe ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, haftalık brifinginde “ABD ticaret görüşmelerine devam etmek istiyorsa dürüst olmalı ve yanlışlarını düzeltmeli. Görüşmeler ancak eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde devam edebilir” dedi ve konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek gerekli yanıtları vereceklerini bildirdi.

Japon Toshiba firması da Huawei’e yaptığı bazı nakliyatları, ABD yapımı parçalar taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek için durdurduğunu bildirdi.

Huawei’in kurucusu Ren Zhengfei Çinli finans dergisi Caixin’e Perşembe günü yaptığı açıklamada ARM’in Huawei’le iş yapmayı durdurma kararının şirketi olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini söyledi ve ARM ile uzun dönemli anlaşmalarının olduğunu hatırlattı.

Zhengfei, ARM’in çatı şirketi Japon SoftBank Group’un ABD’li T-Mobile ve US Inc firmalarının sahibi Sprint Corp ile birleşme için onay beklediğini söyledi. Zhengfei, firmanın Huawei ile ilişiğini bu nedenle kestiğini savundu.

''Küresel ticaretin yeniden düzenlenmesi''

Haber ajansı Reuters’a konuşan Saxo Bank uzmanlarından Peter Garnry’ye göre tanık olunan durum, küresel ticaretin 2. Dünya Savaşı’nın ardından yeniden düzenlenmesi. Garnry, ‘’Yatırımcıların portföylerinin küresel tedarik zinciri şokları karşısında ne kadar hassas olduğunu düşünmeye başlamaları gerekir. Teknolojide bir soğuk savaşa hazır mısınız?” diye konuştu.