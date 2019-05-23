HABER

Çin’den ABD’ye ‘Yanlışınızı Düzeltin’ Çağrısı 

23.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

ABD’nin Çinli telekomünikasyon firması Huawei’in kara listeye almasının ardından Pekin, ticaret müzakerelerinin sürmesi için Washington’un ‘yanlış eylemlerini’ düzeltmesi gerektiğini söyledi

Çin’den ABD’ye ‘Yanlışınızı Düzeltin’ Çağrısı 

ABD’nin Çinli telekomünikasyon firması Huawei’in kara listeye almasının ardından Pekin, ticaret müzakerelerinin sürmesi için Washington’un ‘yanlış eylemlerini’ düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Washington’un Huawei’e karşı attığı adımlar küresel tedarik zincirine zarar veriyor ve teknoloji hisselerinin düşmesine neden oluyor. Yatırımcılar teknoloji alanında bir soğuk savaşın yaşanmasından endişe ediyor.

Japon teknoloji devi Panasonic, Perşembe günü Huawei’le iş yapmayı keseceğini açıklayan firmalar arasına katıldı. Panasonic, dünyanın ikinci büyük akıllı telefon satıcısı ve en büyük telekom donanımı üreticisi konumundaki Huawei’ye, bazı elektronik parçaların nakliyatını durdurduğunu bildirdi.

İngiliz çip tasarımcısı ARM de ABD’nin tedarik ablukasına uymak için dün Huawei ile ilişiğini kestiğini bildirmişti. Bu da Huawei’in gelecekte üreteceği akıllı telefonlar için yeni çipler yapma kapasitesini sakatlayacak adımlardan biri. Zira şirket, telefonlarının işlemcilerini tasarlamak için ARM’in planlarını kullanıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, haftalık brifinginde “ABD ticaret görüşmelerine devam etmek istiyorsa dürüst olmalı ve yanlışlarını düzeltmeli. Görüşmeler ancak eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde devam edebilir” dedi ve konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek gerekli yanıtları vereceklerini bildirdi.

Japon Toshiba firması da Huawei’e yaptığı bazı nakliyatları, ABD yapımı parçalar taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek için durdurduğunu bildirdi.

Huawei’in kurucusu Ren Zhengfei Çinli finans dergisi Caixin’e Perşembe günü yaptığı açıklamada ARM’in Huawei’le iş yapmayı durdurma kararının şirketi olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini söyledi ve ARM ile uzun dönemli anlaşmalarının olduğunu hatırlattı.

Zhengfei, ARM’in çatı şirketi Japon SoftBank Group’un ABD’li T-Mobile ve US Inc firmalarının sahibi Sprint Corp ile birleşme için onay beklediğini söyledi. Zhengfei, firmanın Huawei ile ilişiğini bu nedenle kestiğini savundu.

''Küresel ticaretin yeniden düzenlenmesi''

Haber ajansı Reuters’a konuşan Saxo Bank uzmanlarından Peter Garnry’ye göre tanık olunan durum, küresel ticaretin 2. Dünya Savaşı’nın ardından yeniden düzenlenmesi. Garnry, ‘’Yatırımcıların portföylerinin küresel tedarik zinciri şokları karşısında ne kadar hassas olduğunu düşünmeye başlamaları gerekir. Teknolojide bir soğuk savaşa hazır mısınız?” diye konuştu.

ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

10 Mayıs’ta sona eren görüşmelerin ardından Başkan Donald Trump, 200 milyar dolar değerinde Çin ürününe ek gümrük vergisi uygulamasını başlatmış ve Çin’den alınan diğer tüm ürünlere uygulanan vergilerin de arttırılması için harekete geçmişti.

Çin de ABD’den ithal ettiği ürünlere misilleme vergileri getirmişti. Ancak Washington’un Huawei’e karşı attığı adım ticaret savaşını başka bir boyuta taşıdı.

Washington Huawei’i ABD’nin ulusal güvenliğine aykırı eylemlerde bulunmakla suçluyor. Bu suçlama şirket tarafından reddediliyor. Trump yönetimi hafta başındaysa şirkete 19 Ağustos’a kadar ABD ürünleri satın alma izni vererek duruşunu bir ölçüde yumuşatmıştı.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
23 Mayıs Amerikan Basınından Özetler23 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
Almanya İran’la Gerilimin Düşürülmesi İçin DevredeAlmanya İran’la Gerilimin Düşürülmesi İçin Devrede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de alarm!

İngiltere'de alarm!

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

Avrupa'da bir ilk! O ünlü isim de camiye geliyor

O ünlü isim de camiye geliyor!

Son dakika! İngiliz basınından flaş iddia: May'in yarın istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Her anı kaydedildi! İsrailliler Filistinlilerin tarlalarını böyle yaktı!

İsrailliler Filistinlilerin tarlalarını böyle yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.