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Çin’den ABD’ye Yaptırım Misillemesi

13.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çin, Trump yönetiminin Şincan bölgesindeki Uygurlar’ın maruz kaldığı muamele nedeniyle Pekin hükümetine uyguladığı yaptırımlara karşılık dört ABD’li yetkiliye yaptırım kararı aldığını açıkladı

Çin’den ABD’ye Yaptırım Misillemesi

Çin, Trump yönetiminin Şincan bölgesindeki Uygurlar’ın maruz kaldığı muamele nedeniyle Pekin hükümetine uyguladığı yaptırımlara karşılık dört ABD’li yetkiliye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından açıklanan yaptırımlar Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz ve Marco Rubio ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith’e karşı devreye sokuldu. Rubio, Çin’deki insan hakları ihlallerini ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınıp kalınmadığını izlemek için Kongre ve Beyaz Saray’ın birlikte kurduğu komisyonun eşbaşkanlığını yürütüyor. Smith ise, komisyonda kıdemli üye olarak görev yapıyor.

Çin’in yaptırım uygulayacağı isimler arasında ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback de yer alıyor.

Çin’in misilleme niteliğindeki yaptırımları, Trump yönetiminin, aralarında Şincan’daki Çin Komünist Partisi’nin lideri Chen Quangua’nın da bulunduğu bir dizi üst düzey Çinli yetkiliye karşı ekonomik yaptırım kararı almasından kısa bir süre sonra açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık bir milyon Uygur'a yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı geçtiğimiz ay imzaladı.

Son aylarda ABD-Çin ilişkilerinde, ticaret alanında yaşanan anlaşmazlıkların yanı sıra Hong Kong, Tayvan ve Şincan’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

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