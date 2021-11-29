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Çin'den Afrika ülkelerine bir milyar aşı bağışı sözü

29.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Afrika ülkelerine bugüne kadar vaat ettiklerine ek olarak bir milyar doz daha aşı bağışlayacaklarını açıkladı. Çin bugüne kadar Afrika'ya 180 milyon doz aşı gönderirken bunun beşte birini ücretsiz bir şekilde verdi.

Çin'den Afrika ülkelerine bir milyar aşı bağışı sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Afrika ülkelerine bugüne kadar vaat ettiklerine ek olarak bir milyar doz daha aşı bağışlayacaklarını açıkladı.

1,37 milyar nüfusa sahip Afrika'da bu her yüz kişiye 72 doz aşı anlamına geliyor.

600 milyon dozun doğrudan, geri kalanının ise farklı yollarla dağıtılacağı duyuruldu.

Bu yollara, Afrika'da aşı üretim tesisi kurarak aşı üretmek de dahil olacak.

Çin bugüne kadar Afrika'ya 180 milyon doz aşı gönderirken bunun beşte birini ücretsiz bir şekilde verdi.

Afrika'nın güneyinde Omicron (Türkçesiyle Omikron) virüsünün tespit edilmesi, kıtadaki aşılama hızını tekrar tartışmaya açtı.

Afrika nüfusunun yüzde yedisinden azı aşı oldu.

Bazı ülkelerde artık yeterince aşı bulunsa da halk arasında aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı hâlâ yüksek.

Çin kıta geneline göndereceği 1.500 sağlık çalışanı ile aşılama sürecine de katkı verecek.

Yeni aşı bağışı vaadini Senegal'deki üç yılda bir düzenlenen Çin-Afrika forumu sırasında yapan Şi Jinping, Çin şirketlerini önümüzdeki üç yılda Afrika kıtasında 10 milyar dolarlık yatırım yapmaları için cesaretlendireceklerini ekledi.

Sağlık tesisleri de açılacak

Aynı etkinlikte konuşan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da Çin'e yatırımları nedeniyle teşekkür etti.

Pekin Afrika'da 10 ayrı sağlık tesisi de inşa edecek.

Bazı uzmanlar, Çin'in kıtada altyapı projeleri karşılığında ham madde almasının bazı ülkeler için sürdürülemez bir borç yükü yarattığını söylüyordu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çin ile imzalanan 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı ülke çıkarlarına hizmet etmeyebileceği nedeniyle incelemeye almıştı.

Uluslararası hukuk şirketi Baker McKenzie'ye göre Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi nedeniyle Afrika ülkelerine verdiği krediler de 2017'de 11 milyar dolar iken 2020'de 3,3 milyar dolara geriledi.

Geçen hafta dört Afrika ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın ülkeleri borç bataklığına sürüklemeyen türden finansman sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

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