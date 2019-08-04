Yeşiller'e göre gerekçe, heyette Uygurların haklarını savunmasıyla tanınan bir vekil bulunması.Alman Yeşiller partisi, parlamentonun dijitalleşmeyle ilgili komitesinden vekillerin önümüzdeki haftalarda Çin'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete, heyette kamuoyunda Uygur azınlığın haklarını savunmasıyla tanınan Margarete Bause de bulunduğu için Pekin tarafından izin verilmediğini duyurdu.

Yeşiller üyesi vekil, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Çin'in ben listede olduğum sürece heyetin Çin'e seyahat edemeyeceği şeklindeki mesajı kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Bunu, insan haklarını yüksek sesle ve açıkça destekleyen parlamenterleri susturma girişimi olarak görüyorum" diyen Bause, Alman parlamentosunu Çin'in bu tarz tutumlarına izin vermemeye çağırdı.

Alman heyeti, 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapmayı planladığı Çin ziyaretinde Şanghay ve Pekin'de temaslarda bulunmayı öngörüyordu. Bause, komitenin Yeşiller partili başkanı Dieter Janecek'e vekâlet etmek üzere bu ziyarete katılacaktı.