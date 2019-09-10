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Çin'den Almanya'ya Hong Konglu aktivist tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Çin, Alman tarafının, bir Hong Kong ayrılıkçısının Almanya'ya girişine izin vermesine, Çin karşıtı etkinliklere dahil olmasına ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın halka açık şekilde böyle biriyle temas kurmasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor" - "Alman tarafını yükümlülüklerini yerine getirmeye, Hong Kong'da radikal ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal göndermekten kaçınmaya çağırıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Hong Konglu bir aktivist ile görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kararlılıkla karşı çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'daki protestocu grupların ileri gelen isimlerinden aktivist Joshua Wong'un Maas ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua, "Çin, Alman tarafının, bir Hong Kong ayrılıkçısının Almanya'ya girişine izin vermesine, Çin karşıtı etkinliklere dahil olmasına ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın halka açık şekilde böyle biriyle temas kurmasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in Almanya'ya gerekli tepkiyi verdiğini belirten Hua, "Sormadan edemiyoruz, Alman tarafının bu zamanda Joshua Wong'un Almanya'ya girmesine ve Dışişleri Bakanı Maas ile temas kurmasına izin vermesinin amacı nedir?" diye konuştu.

Hua, Hong Kong'un Çin'in iç meselesi olduğunu, herhangi bir yabancı ülke, örgüt ve kişinin müdahale etmeye hakkı bulunmadığını dile getirerek "Alman tarafını yükümlülüklerini yerine getirmeye, Hong Kong'da radikal ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal göndermekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Ayrıca Hua, Maas'a da ikili ilişkilere zarar veren şeylerden kaçınması çağrısında bulundu.

Hong Konglu aktivist Wong'un, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de Bild gazetesinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Dışişleri Bakanı Maas ile görüşmesi basına yansımıştı.

Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri"ne de katılan aktivist Wong, ağustos ayı içinde protestolarda etkinliği bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralarında Wong'un da olduğu hükümet karşıtı göstericilerden bazıları, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e geçen hafta Çin'e yaptığı ziyaret öncesi mektup yazmıştı. Merkel de Çin ziyareti sırasında Hong Kong için siyasi çözüm ve diyalog vurgusunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aktivist Almanya çin Hong Kong

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