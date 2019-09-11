Çin'den Almanya'ya sert tepki

BERLİN (AA) - Almanya’nın Berlin Büyükelçisi Wu Ken, Hong Kong ile ilgili meselenin Çin’in iç işlerinin meselesi olduğunu ve siyasetçilerin bu meseleye karışmamalarını istedi.

Wu, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong’daki durum ve Berlin’de Alman siyasetçiler tarafından kabul edilen Hong Konglu aktivist Joshua Wong ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hong Kong’daki protestocuların toplumsal düzene karşı olduklarını, toplumu karşı karşıya getirmeyi, nefret ve şiddeti yaymayı hedeflediklerini savunan Wu, protestocuların meşru sınırları aştıklarını belirtti.

Joshua Wong’un yasa dışı gösterilere katıldığı için hüküm giydiğini, en son yine gözaltına alındığını ancak kefaletle serbest bırakıldığını anımsatan Wu, "Maalesef bazı Alman siyasetçileri şiddet kışkırtanını kabul ettiler." dedi.

Wu, Alman siyasetçilerini Hong Kong ile ilgili temel bilgileri bilmemek veya siyasi çıkar sağlamakla suçladı.

Wu Ken, "Hong Kong Çin’e ait ve Hong Kong ile ilgili meselenin Çin’in iç işleri konusu olduğunu vurgulamak isterim. Çin’in egemenliğine ve güvenliğine saygı duyulmalı. Bundan dolayı siyasetçilere şiddet suçlarını örtbas etmemeyi ve Çin ve Hong Kong’un iç işleri meselesine karışmamayı öneririm." dedi.