HABER

Çin’den Amerika’ya Karşı Hamle

13.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulama kararının yürürlüğe girmesinin ardından Pekin’den misilleme geldi. Çin, 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi uygulayacağını açıkladı

Çin’den Amerika’ya Karşı Hamle

Başkan Donald Trump’ın geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulama kararının yürürlüğe girmesinin ardından Pekin’den misilleme geldi. Çin, 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi uygulayacağını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı, Pekin’in Amerika’nın 60 milyar dolar değerindeki ürünlerine yeni gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Açıklamada Çin’in 1 Haziran’dan itibaren 5 bin 140 Amerikan ürününe yüzde 25 oranında vergi uygulayacağı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin hiçbir zaman yabancı baskılara teslim olmayacağını kaydetti.

Trump Çin’i uyarmıştı

Çin’in vergi konusunda kararını açıklamasından önce Amerika Başkanı Donald Trump Pekin’i karşılık vermemesi konusunda uyarmıştı.

Trump Çin’i Amerika ürünlerine vergi artışı yapmaması konusunda uyarmış ve Amerikalı tüketicilerin vergi artışının bedelini ödemeyeceklerini belirtmişti.

Trump geçen hafta bazı Çin ürünlerine uygulanan yüzde 10’luk vergi dilimini yüzde 25’e çıkarmıştı.

Trump, Twitter mesajında Amerikalı tüketicilerin vergi ödemek için nedeni olmadığını belirtti ve Çin’in karşılık vermemesi gerektiğini kaydetti. Trump, Çin’in bunu yapmasının “durumu sadece daha kötü hale getireceği” uyarısında bulundu. Amerika Başkanı, vergilerin imalatçıların üretimi Çin’den diğer ülkelere kaydırmasıyla önlenebileceğini de kaydetti.

Trump, “Devlet Başkanı Xi’ye ve Çin’deki birçok arkadaşıma, anlaşma yapmazsanız Çin’in çok kötü zarar göreceğini açıkça söylemiştim çünkü şirketler diğer ülkeler için Çin’i terketmek zorunda kalacak. Çin’de satın almak çok pahalı. Neredeyse tamamlanmış çok iyi bir anlaşmanız vardı, siz vazgeçtiniz” dedi.

Amerika’yla Çin arasında ticaret savaşı Cuma günü Washington’un 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulamaya başlamasının ardından daha da artmış durumda.

Trump kalan 300 milyar dolarlık Çin ürününe de ek vergi getirebileceğinin sinyalini veriyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’a bu yönde çalışmaların başlatılması talimatının verildiği belirtiliyor.

Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuyu Haziran ayında Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde görüşebilecekleri kaydediliyor.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ömürboyu hapisReyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ömürboyu hapis
WP: ‘Trump 4 Temmuz Kutlamalarına El Attı’WP: ‘Trump 4 Temmuz Kutlamalarına El Attı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Son dakika Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

TSK gözlem noktası yakınına saldırı

21 durak, saatte 150 kilometre...

21 durak, saatte 150 kilometre...

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Trump'ı onlar ikna etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.