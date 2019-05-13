Çin’den Amerika’ya Karşı Hamle

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin hiçbir zaman yabancı baskılara teslim olmayacağını kaydetti.

Açıklamada Çin’in 1 Haziran’dan itibaren 5 bin 140 Amerikan ürününe yüzde 25 oranında vergi uygulayacağı kaydedildi.

Başkan Donald Trump’ın geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulama kararının yürürlüğe girmesinin ardından Pekin’den misilleme geldi. Çin, 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi uygulayacağını açıkladı.

Trump, Twitter mesajında Amerikalı tüketicilerin vergi ödemek için nedeni olmadığını belirtti ve Çin’in karşılık vermemesi gerektiğini kaydetti. Trump, Çin’in bunu yapmasının “durumu sadece daha kötü hale getireceği” uyarısında bulundu. Amerika Başkanı, vergilerin imalatçıların üretimi Çin’den diğer ülkelere kaydırmasıyla önlenebileceğini de kaydetti.

Trump, “Devlet Başkanı Xi’ye ve Çin’deki birçok arkadaşıma, anlaşma yapmazsanız Çin’in çok kötü zarar göreceğini açıkça söylemiştim çünkü şirketler diğer ülkeler için Çin’i terketmek zorunda kalacak. Çin’de satın almak çok pahalı. Neredeyse tamamlanmış çok iyi bir anlaşmanız vardı, siz vazgeçtiniz” dedi.

Amerika’yla Çin arasında ticaret savaşı Cuma günü Washington’un 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulamaya başlamasının ardından daha da artmış durumda.

Trump kalan 300 milyar dolarlık Çin ürününe de ek vergi getirebileceğinin sinyalini veriyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’a bu yönde çalışmaların başlatılması talimatının verildiği belirtiliyor.

Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuyu Haziran ayında Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde görüşebilecekleri kaydediliyor.

