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Çin'den Amerika'ya Uyarı

02.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Çin Savunma Bakanı General Wei Fenghe, Çin ordusunun Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerindeki haklarını korumak için kararlılıkla harekete geçeceğini kaydetti

Çin'den Amerika'ya Uyarı

Çin Savunma Bakanı General Wei Fenghe, Çin ordusunun Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerindeki haklarını korumak için kararlılıkla harekete geçeceğini kaydetti.

Savunma Bakanı bu açıklamayı Singapur’da katıldığı bir güvenlik konferansında yaptı. Fenghe, Amerika’ya doğrudan bir tehdit yöneltmedi ancak konuşmasının önemli bir bölümünü Washington’un hareketlerini eleştirmeye ayırdı.

Wei, ülkesinin topraklarından bir karışından bile vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

Çin’de iktidardaki Komunist Parti, Tayvan’ı ülkenin bir parçası olarak değerlendiriyor ve demokrasiyle yöneltilen adaya karşı son dönemde dilini sertleştirmiş durumda. Pekin, Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmiyor ve gerekirse birleşme için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydediyor.

Tayvan’la Çin arasındaki ilişkiler 2016 yılında ülkede bağımsızlık yanlısı Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in seçilmesinin ardından gerilmiş durumda.

Wei, Çin’in yeniden birleşmesi gerektiğini söyledi ve Çin ordusunun ulusal birlik için ne pahasına olursa olsun savaşmaktan başka çaresi olmadığını kaydetti.

Wei’den bir gün önce konferansta konuşan Amerika Vekil Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Pekin’in Güney Çin Denizi’nde adacıklar inşa etmesini eleştiriyor ve buna son vermesini istiyor.

Wei, Amerika’yla Çin arasındaki çıkacak bir çatışma ya da savaşın büyük ölçekte etkileri olacağını da kaydetti.

Wei, “umarız Amerika bizle aynı amaca doğru çalışır, çatışmasızlık ilkelerini takip eder, karşılıklı saygı ve kazan kazan işbirliğiyle Çin-Amerika ilişkilerini doğru yöne yönlendirir” dedi.

Çin en son 2011’de konferansa üst düzey bir general göndermişti.

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