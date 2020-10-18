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Çin’den Amerika’ya Uyarı

18.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, Amerika Adalet Bakanlığı’nın, orduyla bağlantılı Çinli bilim adamları hakkında soruşturma başlatması üzerine Çin’deki Amerikalılar'ı gözaltına alabileceği uyarısında bulundu

Çin’den Amerika’ya Uyarı

Çin hükümeti, Amerika Adalet Bakanlığı’nın, orduyla bağlantılı Çinli bilim insanları hakkında soruşturma başlatması üzerine Çin’deki Amerikalılar'ı gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Çinli yetkililer bu konuda ABD’li mutahaplarını farklı kanallar üzerinden birkaç kez uyardılar.

Gazetede yer alan habere göre Çinli yetkililer, ABD’nin Çinli bilim adamlarını yargılamayı sona erdirmesini aksi takdirde Çin’deki Amerika vatandaşlarının Çin yasalarını ihlal suçlamasıyla karşılaşabileceklerini dile getirdiler.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül tarihinde yayımladığı bir mesajla, Çin’e yönelik seyahat uyarısında bulunmuş ve Çin hükümetinin, diğer ülkelerle pazarlık için güç elde edebilmek adına ABD ve diğer ülke vatandaşlarına yönelik keyfi gözaltılar ve ülkeden çıkış yasakları uyguladığını belirtmişti.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği söz konusu haberlere ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

Trump yönetimi sık sık Çin’i, ABD’ye karşı siber operasyonlar düzenlemek, teknoloji hırsızlığı yapmak, askeri ve stratejik bilgileri çalmakla suçluyor. Pekin ise tüm bu iddiaları reddediyor.

Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın, ABD’deki eğitim kurumlarında araştırma yapmak için gelen 3 Çinliyi, vize başvurusu sırasında Çin Komünist Partisi üyesi olduklarını gizledikleri gerekçesiyle gözaltına aldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay da ABD, binden fazla Çinli öğrenci ve bilim adamının vize başvurularının güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini açıklamıştı.

Aynı süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD’nin Çin Komünist Partisi’nin askeri faaliyetleriyle ilgisi olmayan bilim adamı ve öğrencilere vize vermeye devam ettiğini söylemişti.

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