Çin'den Ankara'ya: Uygur tepkisi ilişkileri zedeliyor

Çin'in Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin Pekin'in Uygur Müslümanlarına yönelik politikasını eleştirmeye devam etmesi halinde ekonomik ilişkilerin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Büyükelçi Deng Li, Reuters haber ajansına verdiği röportajda Çinli şirketlerin nükleer enerji de dahil olmak üzere Türkiye'deki enerji ve altyapı sektörülerinde yatırımları planladığını hatırlatarak, "Dostlar arasında anlaşmazlıklar veya yanlış anlaşılmalar olabilir ancak bunları diyalog yoluyla çözmeliyiz. Dostunuzu sürekli kamuoyu önünde eleştirmek yapıcı bir yaklaşım değil" diye konuştu.

Deng, yapıcı olmayan bir yöntemin karşılıklı güveni sarsacağını ve bunun da ekonomik ve ticari ilişkilere yansıyacağını berlirtti.

Çinli şirketler yatırım fırsatı arıyor

Geçen yıl Türkiye'deki e-ticaret sitesi Trendyol'u satın alan Çin'in dünya çapındaki e-ticaret şirketi Alibaba'nın yanısıra, çok sayıda Çinli şirketin Türk Lirası'ndaki değer kaybının yarattığı fırsattan yararlanmak için Türkiye'de yatırım görüşmeleri yaptığı belirtiliyor.