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Çin'den Apple'a "mobil uygulama" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Çin, Hong Kong'da protestocuların, gösteriler sırasında polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağlayan akıllı telefon uygulaması sebebiyle Apple'a tepki gösterdi

HONG KONG (AA) - Çin, Hong Kong'da devam eden gösterilerde protestocuların, polislerin yerlerini tespit edebilmelerini sağlayan mobil uygulaması nedeniyle Apple şirketini eleştirdi.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yaptı.

HKmap.live'ın, protestocuların "illegal davranışlarını kolaylaştırdığını" iddia eden gazetedeki yazıda, "Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?" sorusu yöneltildi.

Yazıda, Apple'ın ticari faaliyetleriyle illegal davranışları birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı ileri sürüldü ve şirketin konuyu yeniden değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Protestocuların uygulama sayesinde, polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabildiği belirtiliyor.

Öte yandan Apple tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Çin'de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple HKmap.live Hong Kong Hong Kong'da protestocular

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