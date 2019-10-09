Çin'den Apple'a "mobil uygulama" tepkisi

Öte yandan Apple tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Protestocuların uygulama sayesinde, polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabildiği belirtiliyor.

HKmap.live'ın, protestocuların "illegal davranışlarını kolaylaştırdığını" iddia eden gazetedeki yazıda, "Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?" sorusu yöneltildi.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yaptı.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

