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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 05:41 | Son Güncelleme

ASYA’dan Avrupa’ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang’an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Can EROK/İstanbul,(DHA) ASYA’dan Avrupa’ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang’an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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