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Çin'den BBC'ye "Uygur" yasağı

11.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Çin, İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin yayınlarını durdurdu.

BBC World News, bir hafta önce Sincan'daki kamplarda Uygur kadınlara cinsel şiddet ve işkence iddialarını mercek altına alan bir haber yayınlamıştı.Çin Halk Cumhuriyeti makamları, İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin uluslararası yayın yapan televizyon kanalı "BBC World News"un yayınlarını durdurdu.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu, yapılan inceleme sonucunda BBC World News'un Çin ile ilgili yayınlarının yasal düzenlemeleri "ciddi şekilde ihlal ettiğinin" saptandığını bildirdi. Açıklamada, "haberlerin gerçeğe dayalı ve adil olması" ve "Çin'in ulusal çıkarları ile milli birliğine zarar vermemesi" gerekliliğinin yasalarla düzenlendiğine işaret edildi.

Kurul, BBC televizyon kanalının Çin'de yayın yapan yabancı kanallar için geçerli koşulları yerine getirmediğini belirterek "BBC'nin Çin'de yayınlarına devam etmesine izin verilmeyecek ve yıllık lisans başvurusu kabul edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İngiltere: Yasak kabul edilemez

Çin'in açıklamasına İngiltere'den tepki gecikmedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in BBC World News'u yasaklama kararını "kabul edilemez" diye nitelendirerek bu kararın Çin'in küresel konumuna zarar vereceğini kaydetti.

Raab, "Çin'in BBC World News'u ana karada yasaklama kararı, medya özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir kısıtlamadır" dedi. Çin'in dünya çapında medya ve internet özgürlüğüne yönelik en ağır kısıtlamalara sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Raab, bu son adımın sadece, tüm dünyanın gözünde Çin'in itibarına zarar vereceğini ifade etti.

BBC'den yapılan açıklamada ise kurumun dünyada en çok güvenilen ve dünya çapında adil, tarafsız yayıncılık yapan uluslararası haber kanallarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Uygur kampı haberinin ardından geldi

BBC, 3 Şubat'ta Uygur kadınlara Çin'deki kamplarda işkence ve cinsel şiddet uygulandığı iddialarına dair detaylı bir habere yer vermişti. Görgü tanıklarına dayandırılan haberde Sincan'da kamplarda tutulan kadınlara polis ve gardiyanlarca sistematik tecavüz, cinsel istismar ve işkence uygulandığı iddiaları mercek altına alınmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Sincan'daki kamplarda en az bir milyon Uygur ve diğer Türk kökenli Müslüman azınlık mensubunun tutulduğunu tahmin ediyor.

İngiltere'de medya düzenleyici kurum Ofcom, bir hafta önce Çin devlet televizyonu CGTN'nin İngiltere'deki yayın lisansını, lisansın Star China Media Ltd. adlı kuruluş üzerinden alındığının saptandığı gerekçesiyle iptal etmişti.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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