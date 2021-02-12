Çin'den BBC'ye Yayın Yasağı

Geçmişte İngiliz himayesi altında olan Hong Kong’daki resmi radyo ve televizyon kurumu da BBC’nin Hong Kong’daki radyo yayınlarının durdurulduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Dairesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, BBC’nin Çin ile ilgili yayınlarının “gerçek ve tarafsız” olma ilkelerini “ciddi bir şekilde ihlal ettiği” ve Çin’in ulusal güvenliği ve çıkarlarına da zarar verdiği belirtildi.

Çin’in Londra’daki büyükelçiliği ise BBC’yi “acımasızca uydurma haber yaymakla” suçladı.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca, “Basın özgürlüğü denilen şey yanlış bilgi yaymak ve başka ülkelere iftira atmak için kullanılan bir bahaneden başka birşey değil” denildi.

BBC World News kanalı Çin’deki kablolu yayın paketlerine alınmıyordu ve bu yayınlar sadece bazı ev ve otellere ulaşabiliyordu.

Pekin’de görev yapan iki Reuters muhabiri BBC’nin bir anda yayından kalktığını farkettiklerini belirtti.

BBC’nin karara tepki olarak yayınladığı mesajında, kurumun “dünyanın en güvenilir uluslararası haber yayıncısı” olduğu ve “adil, tarafsız ve korkusuz bir şekilde” dünyadan haberler yayınladığı ifadeleri yer aldı.

Özerk Hong Kong yönetiminin BBC’nin radyo yayınlarını kesme kararı da Çin yönetiminin Hong Kong üzerindeki baskı politikalarının bir göstergesi olarak yorumlandı.

