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Çin'den BM'nin Sincan açıklamasına tepki

12.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Sincan'da yaşayan Müslüman azınlığa ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin'den BM'nin Sincan açıklamasına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'in Sincan bölgesinde gözlem yapmaya izin verilmesi çağrısına Pekin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang tarafından yapılan açıklamada "BM'yi Çin'in egemenliğine saygı duymaya, görevini adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cenevre'de Pazartesi günü BM İnsan Hakları Konseyin'de yaptığı konuşmada İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Sincan'da müslüman azınlığa yönelik "siyasi eğitim kampları” bulunduğu iddialarının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek Pekin yönetimine Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözlem yapmaya izin vermesi çağrısında bulunmuştu

Geçtiğimiz ay BM'ye sunulan bir raporda Uygur ve diğer müslüman azınlıklardan oluşan yaklaşık 1 milyon insanın kamplarda tutulduğu ve ırkçı ayrımcılığa uğradığı kaydedilmişti.

ABD Çin'e yaptırım uygulayabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Sincan bölgesinde yaşayan azınlıklar üzerindeki baskının gittikçe kötüleştiği, bu yüzden de derin bir kaygı duyulduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Salı günü yaptığı basın açıklamasında "Sadece Uygurlar ve Kazaklar üzerindeki değil, Çin'in diğer bölgelerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde de gittikçe ağırlaşan baskı nedeniyle endişeliyiz” dedi.

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e ait şirketler ve üst düzey devlet yetkililerine yaptırım uygulanmasını gözden geçiren Trump yönetiminin nasıl bir karar alacağı belli değil. Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili hâlâ müzakere aşamasında olduklarını aktardı.

ABD yönetiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım uygulamaya karar vermesi durumunda bu bir ilk olacak.

Rtr, AP/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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