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Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Çin'de 12 yıl ticaretle uğraşan Kutbettin Çelik, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla döndüğü Nusaybin'de 25 kişinin istihdam edildiği ve ayda 250 bin çift eldiven üretilen fabrika kurdu - İşçi sayısını 100'e, aylık üretimini ise 600 bin çifte çıkarmayı planlayan Çelik, ürünlerinin yarısını ihraç etmeyi hedefliyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Çin'de 12 yıl ticaret yapan girişimci Kutbettin Çelik, memleketi Mardin'de iş eldiveni fabrikası kurdu.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu olan ve bir süre sözleşmeli beden eğitimi öğretmenliği yapan Çelik, yaklaşık 12 yıl önce ithalat yapmak amacıyla gittiği Çin'e yerleşti.

Orada inşaat sektöründe ticaret yapan Kutbettin Çelik, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek ve istihdam oluşturmak amacıyla döndüğü Nusaybin ilçesinde 25 kişinin istihdam edildiği, ayda 10 ton kumaş ve 8 ton nitril kullanılarak 250 bin çift eldiven üretilen fabrika kurdu.

Kapasite artırımı yaparak işçi sayısını 100'e, aylık üretimini ise 600 bin çifte çıkarmayı planlayan Çelik, ürünlerinin yarısını ihraç etmeyi arzuluyor.

Çelik, AA muhabirine Çin'de bulunduğu sürede en büyük isteğinin memleketinde fabrika kurmak olduğunu, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Genelde inşaat malzemeleri ticaretiyle ilgilendiğini ifade eden Çelik, "Türkiye'de eldiven üretiminin yetersiz olması dolayısıyla fabrikayı kurduk. Eldiven inşaat sektöründe ve birçok alanda kullanıldığı için talep gören bir ürün. Bunun yanında işçi emeğine dayalı bir ürün olduğu için bununla başlayalım dedik. Allah kısmet ederse inşaat eldivenleriyle ilgili çeşitlerimiz artacak.'' diye konuştu.

Bin metrekare alanda tekstil ve boyama olmak üzere iki bölümden oluşan tesisinde 25 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Çelik, bir yıl içerisinde işçi sayısını 100'e çıkaracaklarını aktardı.

Yurt dışından da talep aldıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"İlk etapta iç piyasaya satışa başladık ancak Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan da talep var. Düşük kapasite üretimi dolayısıyla sadece iç piyasaya ancak yetebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracat etmeyi hedefliyoruz. Nusaybin'de kurmamızın en büyük nedeni buradaki işçi potansiyeli. Nusaybin'de işsiz sayısı çok yüksek. İnsanlara iş imkanı sağlamak için fabrikayı Nusaybin'de açtık."

Yatırımıyla yöredekilerine örnek olmayı arzuladığını belirten Çelik, "Girişimcileri yöreye yatırıma davet ediyorum. Güvenlik açısından çok rahat, kimsenin endişesi olmasın. Üretmeden, ihracat yapmadan ülke kalkınamaz. Sürekli dışarıdan almakla bu iş olmaz. Önce birey, ardından mahalle daha sonra memleket ve ülke kalkınır. Önce kendi mahallemizden başladık. İnşallah bunu bütün Güneydoğu'ya yayarız.'' ifadelerini kullandı.

- İstanbul'dan memleketine döndü

Fabrikada çalışan Lokman Handür, İstanbul'da çalıştığı sırada Nusaybin'de böyle bir fabrikanın açılacağını duyunca başvuru yaptığını söyledi.

Çalışmak için gittiği İstanbul'dan memleketine döndüğünü ve burada işe başladığını kaydeden Handür, "Allah razı olsun, çalışıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Gurbette çalışıp çoluk çocuğumuzun özlemini çekmiyoruz. Gündüz çalışıp akşam evimize gidiyoruz. Bizim için bulunmaz bir nimet.'' dedi.

İşçi Berivan Bilgiç de fabrikada çalışarak aile bütçesine katkı sunduğunu anlattı.

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