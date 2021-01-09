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Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

09.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanların koronavirüsün kökenini araştırmak üzere Çin’e gelmelerine izin verilmesine hazır olunduğu açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin Pekin’de yaptığı açıklamada, "uzmanların geleceği tam tarihin şu an belirlenmeye çalışıldığını" belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü koronavirüsün kökeninin araştıracak uzmanlar ekibinin ülkeye gidişi konusunda gecikme yaşandığını duyurmuş ve bu durumdan Çin’i sorumlu tutmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in DSÖ ekibinin vize sürecini tamamlamamış olduğundan ötürü hayal kırıklığına uğramış olduklarını belirtmişti.

Söz konusu ekibin Ocak ayının başında Çin’e gitmesi planlanıyordu. Uzmanlar ilk iki hafta karantinaya girecekleri için çalışmalarının az beş-altı hafta sürmesi bekleniyor.

DSÖ’nün aylardır planladığı araştırma misyonunda yer alan uzmanlar arasında epidemiyoloji uzmanlarının yanı sıra hayvan hastalıkları konusunda uzmanlar da yer alıyor. DSÖ’nün Çin’de araştırmalar yapacak on kişilik uluslararası ekibinde Berlin’deki Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından Fabian Leendertz de bulunuyor. Uzmanlar virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını araştıracak.

Koronavirüs ilk olarak 2019 yılı sonunda Çin’i Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde dünya geneline yayılmıştı. Virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor.

Çin uluslararası alanda birçok kez virüsün ortaya çıkışını gizlediği suçlamalarına maruz kalmış, Pekin yönetimi bağımsız bir uluslararası ekibin virüsün kaynağını araştırması taleplerini reddetmişti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi virüsün büyük ihtimalle dünyanın birçok noktasında ortaya çıktığını söylemişti. Çin virüsle mücadelede zafer kazandığını açıklamıştı.

ÇİN'DE VAKA SAYILARI HANGİ DURUMDA?

Çinli yetkililer ülkedeki vaka sayılarında gerileme olduğunu duyurdu. Yetkililer 24 saat içinde 71 yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bu rakam bir önceki gün 110’du. Yeni vakalar ağırlıklı olarak Hebei ve Pekin’de görüldü. Vakalar nedeniyle Hebei vilayetinin başkenti Shijiazhuang’de metro ulaşımına ara verilirken kentten çıkışlar da yasaklandı.

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısının dünya genelinde adil dağıtılmasını tekrar etti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Zengin ülkeler başlangıçta farklı (koronavirüs) aşıların büyük bölümünü satın aldı" dedi. DSÖ yetkilisi "bazı ülkeler henüz aşı alamamışken başka ülkelerin aşı sırasını beklemeden bütün nüfusunu aşılamaması" gerektiğini ifade etti.

DSÖ yetkilisi fazla aşıların adil dağıtılması amacıyla Covax Programı'na (küresel aşı programı) verilmesini talep etti. Covax’ın amacı tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda koronavirüs aşılarının ulaştırılması.

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