Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü koronavirüsün kökeninin araştıracak uzmanlar ekibinin ülkeye gidişi konusunda gecikme yaşandığını duyurmuş ve bu durumdan Çin’i sorumlu tutmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in DSÖ ekibinin vize sürecini tamamlamamış olduğundan ötürü hayal kırıklığına uğramış olduklarını belirtmişti.

Söz konusu ekibin Ocak ayının başında Çin’e gitmesi planlanıyordu. Uzmanlar ilk iki hafta karantinaya girecekleri için çalışmalarının az beş-altı hafta sürmesi bekleniyor.

DSÖ’nün aylardır planladığı araştırma misyonunda yer alan uzmanlar arasında epidemiyoloji uzmanlarının yanı sıra hayvan hastalıkları konusunda uzmanlar da yer alıyor. DSÖ’nün Çin’de araştırmalar yapacak on kişilik uluslararası ekibinde Berlin’deki Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından Fabian Leendertz de bulunuyor. Uzmanlar virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını araştıracak.

Koronavirüs ilk olarak 2019 yılı sonunda Çin’i Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde dünya geneline yayılmıştı. Virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor.