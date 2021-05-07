Çin'den Dünya'ya düşecek roketle ilgili açıklama

Enkazın Türkiye'nin de bulunduğu bir alana düşmesi bekleniyor.Haftasonunda Dünya'ya düşmesi beklenen Çin roketi endişe yaratırken Çin, roketin hasar yaratma olasılığının "son derece düşük" olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vang Venbin, roketin parçalarının önemli bir bölümünün atmosfere girişte yanarak tahrip olacağını belirterek "Havacılık faaliyetlerine ya da yerdeki insanlara ve faaliyetlere zarar verme olasılığı son derece düşük" dedi. Vang, yetkililerin kamuoyunu gelişmelerden zamanında haberdar edeceğini de sözlerine ekledi.

Long March 5B roketi, Çin'in kalıcı uzay üssünde kalacak üç taykonotun barınacağı Tianhe modülünü taşımak üzere 29 Nisan'da Hainan adasından uzaya fırlatılmış, uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra yörüngeden çıkarak düşmeye bırakılmıştı. Kalıcı üssün tamamlanması için 10 misyon daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD: Vurma planımız yok

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, daha önce yaptığı açıklamada roketin okyanusa düşmesini beklediklerini belirterek roketi imha etme planlarının bulunmadığını bildirmişti. Austin, roketin okyanusa düşmesini umut ettiklerini ve düşüşün Cumartesi ile Pazar günleri arasında olmasını beklediklerini kaydetmişti. ABD Savunma Bakanı, Çin'i roketin düşmesine izin vererek ihmalkâr davranmakla suçlamış, uzay alanında faaliyet gösterenlerin "güvenli ve dikkatli" bir şekilde faaliyet göstermesi gerektiği uyarısı yapmıştı.