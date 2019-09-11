Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık teklifi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin 2016'da Güney Çin Denizi konusunda Pekin'in aleyhine verdiği kararı rafa kaldırmaları halinde ortak petrol ve doğal gaz arama teklifinde bulunduğunu belirtti.

Manila Times'ın haberine göre, Duterte, Devlet Başkanlığı Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine, tahkim kararını göz ardı etmeleri halinde ortak petrol ve doğal gaz keşifleri yürütmeyi teklif ettiğini söyledi.

Çin devlet başkanının kendisine "İddianızı bir kenara bırakın. Sonra da herkesin Çinli şirketlerle bağlantı kurmasına izin verin." dediğini aktaran Duterte, Şi'nin, olası ortak keşiften elde edilecek gelirin yüzde 60'ını Filipinler'e verme sözü verdiğini ifade etti.

Haberde, "Devlet Başkanı Duterte, Pekin ile ortak petrol ve doğal gaz keşfinin önünü açmak için Güney Çin Denizi konusundaki 2016 tahkim kararını bir kenara bırakmaya hazır." yorumuna yer verildi.

- Duterte, Şi ile bir araya gelmişti

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, geçen ayın sonunda Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.